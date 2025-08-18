Szívroham a megállóban: földre esve rángatózott a férfi, dőlt a vér az orrából

Hírlevél

A földön rángatózó férfire a rendőrök figyeltek fel a miskolci megállóban. A szívroham következtében földre zuhant, dőlt a vér az orrából.
Súlyos esetről számolt be a Bors, egy férfi esett össze a megállóban Miskolcon. A szívrohamot kapott járókelőre a Készenléti Rendőrség járőrei figyeltek fel. A földön rángatózó miskolcinak erősen vérzett az orra, és a rendőrök azonnal a segítségére siettek.

szívroham
Rendőrök és mentősök mentették meg a szívrohamot kapott miskolci életét
Fotó: MW/Illusztráció

Suhai Tamás járőr nyilatkozott a Tényeknek, aki elmesélte, az oxigénhiány jeleire figyeltek fel az illetőnél, akinél sikerült elállítani az orrvérzését. Ezután a hátára fordították, és

 azonnal megkezdték a folyamatos mellkaskompressziót a mentősök kiérkezéséig. 

Tekintettel arra, hogy a férfi életjeleket még ekkor sem mutatott, bevetették a defibrillátort és az automata mellkaskompressziós gépet. Folyamatosan küzdöttek az életéért, végül sikerült stabilizálniuk az állapotát, és kórházba szállították. 

Az 59 éves férfi a szakszerű és gyors segítségnyújtásnak köszönhetően túlélte a súlyos szívrohamot.

Nyitólép: Illusztráció (Fotó: Mikhail Nilov/Pexels)

 

