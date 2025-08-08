Hírlevél

Rendkívüli

Trump és Putyin döntése miatt Magyarország és Csehország lehet a legnagyobb nyertes

szökevény

A rendőrök markából szökött meg Európa egyik legkeresettebb bűnözője Budapesten

Régóta bujkált Európa egyik legkeresettebb bűnözője, akit a minap fogtak el Miskolcon egy szemtanú segítségével. A szökött bűnöző azonban elképesztő módon újra meglógott, ráadásul a rendőrök markából sikerült elszabadulnia Budapesten.
szökevénykörözött bűnözőelfogásEurópa

Pár napja sikeresen elfogták Magyarországon, azon belül is Miskolcon Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét, a 49 éves Daniel Tomasz P.-t, akit ellen két ország is elfogatóparancsot adott ki. A magyar rendőröknek egy szemtanú segítségével sikerült elfogni a szökött bűnözőt, aki pont az elfogás helyszínén tartózkodott. Ezt követően Budapestre szállították, de elképesztő módon sikerült újra megszöknie a rendőrök elől – írja a boon.hu.

Daniel Tomasz P., szökött bűnöző, körözés, körözött bűnöző, lengyel
Először Miskolcon fogták el a szökött bűnözőt, azonban Budapesten újra meglógott a rendőrök elől
Fotó: police.hu

Szökött bűnöző lógott meg a rendőrök elől Magyarországon

Nem az első eset volt, hogy a Daniel Tomasz P. megszökött a bűnüldöző szervek elől, nem véletlen, hogy ilyen nagy erőkkel keresik a férfit, aki az utolsó pillanatban is képes meglepetést okozni. Miskolci elfogását követően, Budapesten szökött meg az őt őrző rendőrök fogságából, majd öt órán át bujkált előlük. 

Úgy tudni, a 49 éves lengyel férfi korábban focista volt, ezért is tudott elszaladni az őt üldöző rendőröktől, de azok pár óra elteltével sikeresen elfogták. Emiatt gyorsított eljárásban bíróság elé állították már ma, azaz péntek reggel, egyelőre nem tudni további információkat az ügyről.

Daniel Tomasz P. elfogása előtt hosszú ideig sikeresen bujkált, ugyanis folyamatosan változtatta tartózkodási helyét, és több országban is megfordult. A férfiről annyit tudni, hogy korábban három év börtönbüntetésre ítélték Lengyelországban vagyon elleni bűncselekmények miatt, viszont nem kezdte meg börtönbüntetését.

A férfi elfogásának előzményeiről a linkre kattintva, a BOON oldalán olvashat bővebben!

 

