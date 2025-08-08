A rendőrök markából szökött meg Európa egyik legkeresettebb bűnözője Budapesten

Pár napja sikeresen elfogták Magyarországon, azon belül is Miskolcon Európa egyik legkeresettebb bűnözőjét, a 49 éves Daniel Tomasz P.-t, akit ellen két ország is elfogatóparancsot adott ki. A magyar rendőröknek egy szemtanú segítségével sikerült elfogni a szökött bűnözőt, aki pont az elfogás helyszínén tartózkodott. Ezt követően Budapestre szállították, de elképesztő módon sikerült újra megszöknie a rendőrök elől – írja a boon.hu.

Először Miskolcon fogták el a szökött bűnözőt, azonban Budapesten újra meglógott a rendőrök elől

Fotó: police.hu

Szökött bűnöző lógott meg a rendőrök elől Magyarországon

Nem az első eset volt, hogy a Daniel Tomasz P. megszökött a bűnüldöző szervek elől, nem véletlen, hogy ilyen nagy erőkkel keresik a férfit, aki az utolsó pillanatban is képes meglepetést okozni. Miskolci elfogását követően, Budapesten szökött meg az őt őrző rendőrök fogságából, majd öt órán át bujkált előlük.

Úgy tudni, a 49 éves lengyel férfi korábban focista volt, ezért is tudott elszaladni az őt üldöző rendőröktől, de azok pár óra elteltével sikeresen elfogták. Emiatt gyorsított eljárásban bíróság elé állították már ma, azaz péntek reggel, egyelőre nem tudni további információkat az ügyről.

Daniel Tomasz P. elfogása előtt hosszú ideig sikeresen bujkált, ugyanis folyamatosan változtatta tartózkodási helyét, és több országban is megfordult. A férfiről annyit tudni, hogy korábban három év börtönbüntetésre ítélték Lengyelországban vagyon elleni bűncselekmények miatt, viszont nem kezdte meg börtönbüntetését.

