A karambol során az autó szinte az elemeire esett szét. A szörnyű baleset a 66-os úton Sásd és Baranyajenő között történt, a részleteiről a Bors számolt be.

A szörnyű balesetben a sofőr a szélvédőt átszakítva zuhant ki az autóból Fotó: Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság/Bors

A brutálisan összetört autó hirtelen letért az útról, az árokba csapódott, felborult és a kerekeire esett. Olyan erővel csapódott a földbe, hogy darabjaira tört. A sofőr kizuhant az ülésből, átszakította a szélvédőt, és kirepült a járműből. A késő éjszakai időpont ellenére sokan jártak azon a szakaszon, azonnal értesítették a mentőket.

A férfi mozdulatlan testére az utat szegélyező füves területen találtak rá. A mentősök azonnal megkezdték az újraélesztését. Hosszú ideig küzdöttek az életéért, de sajnálatos módon, a hatvan év körüli férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen elhunyt. A Bors információi szerint a férfi P. Ferenc Sásdon lakott a párjával.

Nagyon sok embert ledöbbentett a halála, rengetegen ismerték és kedvelték.

Soha nem felejtjük el őt. A Jóisten vigyázzon rád odafent és a családodra itt, a földön

– írta megtörten a férfi egyik közeli barátja.

A rendőrség vizsgálja a négy nappal ezelőtti baleset körülményeit, és a tragédiával kapcsolatban a Baranya Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság nyilatkozatot adott ki:

A 66-os út paléi elágazójánál egy gépjármű lesodródott az útról, majd a járművezető az ütközés erejétől kirepült az autóból. A sásdi egység biztosította a helyszínt, átvizsgálta, áramtalanította a sérült járművet, valamint segített a mentőszolgálat szakembereinek. A balesetben a járművezető elhunyt.

