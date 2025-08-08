Megható történet a Sziget Fesztiválon, kisbaba születésénél segítettek a rendőrök

Szunyogh Márk törzsőrmester és Eszlári Dóra őrmester, a Közlekedésrendészeti Főosztály Járőrszolgálati Alosztály járőrei éppen a Sziget Fesztivál biztosítási feladataiban vettek részt a Margit híd budai hídfőjénél, amikor hozzájuk futott egy a harmincas éveiben járó férfi. A szülés bármelyik pillanatban megkezdődhetett volna, ezért rohant a leendő apuka kétségbeesetten a járőrökhöz. Kiderült, az autóban ülő, 35. hetében járó feleségének sűrűsödtek a fájdalmai, és erősen vérzett.

A kismama inkább a kórházban szerette volna világra hozni gyermekét, ám a szülés hamarabb megindult. Végül szolgálatban levő rendőrök segítettek. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Illusztráció (Fotó: Lemniscate L/Pexels)

A két rendőr nem habozott, azonnal autóba ültek, és a szirénájukat bekapcsolva, rendőri felvezetéssel pár perc alatt a kórházba juttatták a kismamát. A kórházba érve sem hagyták a sorsára, hanem felkísérték a hölgyet a szülészetre, és mindaddig mellette maradtak, amíg egy szülészorvos meg nem érkezett hozzájuk. A gyors beavatkozásuknak is köszönhető, hogy egy egészséges kisbaba jött a világra. Információink szerint kisbaba és az édesanyja is jól vannak. Az örömteli pillanatokat a Vaol.hu osztotta meg a nyilvánossággal.

Szülés: egészséges kislánynak adott életet Szoboszlai Dominik felesége

Megszületett az első gyermeke a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitányának. A Liverpool sztárjának, Szoboszlai Dominiknek és a feleségének, Buzsik Borkának rengetegen gratuláltak a közösségi oldalon. Az Origo oldalán olvashatja el a részleteket!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Goda Morgan/Pexels)