„Marha nagy” dugó a főúton, szürkemarhák gulyája nézett farkasszemet az autósokkal

Egyszer ilyet is át kell élni, nem mindennapi akadályba ütköztek a 26-os főúton az autóvezetők. Szürkemarhák árasztották el az úttestet és annak környékét Sajóvelezd irányában. A Boon.hu számolt be a szokványosnak éppen nem mondható „marhainvázióról”.

Szürkemarháknak legelőn a helyük. De a főúton?! Az bizony nagyon nem természetes... Fotó: Illusztráció (Borkó Péter/Pexels)

A marhák az őserejük tudatában rá sem hederítettek az úton közlekedőkre. Teljes nyugalomban, mondhatni, már-már pimasz nyugalommal akasztották meg a forgalmat, nem zavartatták magukat. És az autósok kénytelenek voltak kivárni, míg a puszták királyai úgy nem gondolták, hogy továbbmehetnek.

A helyiek szerint olykor megesik, hogy a közeli tanyákról a kérődzők elkóborolnak, de azért a forgalomnak ezidáig még ekkora tömegben nem tettek keresztbe.

A facebookon valaki meg is osztotta, hogy:

A 26-os útról létére Sajóvelezd felé az erdő alatt, a Liget tanya környékén óvatosan közlekednek, mert szürkemarhák az úton, az út mellett!

A jövőben talán a rendőrség is elgondolkodik azon, hogy az őrülten száguldozók megfékezésére néhanapján bevetnek ilyen természetes sebességkorlátozó „munkatársakat”, elvégre ez a 21. század, és az elmúlt években láthattunk már eddig elképzelhetetlennek tűnő eseményeket.

Szürkemarhák az autómosóban?

