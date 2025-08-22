Izgalmas felvételeket osztott meg a Veol.hu a nem mindennapi állatmentésről. Egy tacskó eredt egy patkány nyomába, de beszorult a járatba, majd keserves ugatással jelezte, hogy nagy bajba került.

Nem volt egyszerű feladat a tacskó kiszabadítása Fotó: Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat - HUNGO/Facebook/Veol.hu

Tacskó a pácban

A kotorékebet nem sikerült kiszabadítania a gazdájának, ezért szakembereket kellett hívni a tacskó megmentéséhez. Majd három órába telt, míg az eb ismét megláthatta a felszínt. A szakemberek mindent bevetettek, hogy a kutyus végre szabadon szaladgálhasson. Kamerákkal próbálták bemérni a pontos helyét a járatban, ám helyzetüket nagyban nehezítette, hogy az alagút egy része a tacskóra omlott. A járatot körbeásták, tágították, és három óra elteltével végre kiszabadulhatott a kis kedvenc. A mentésről készült videót a Pest Vármegyei Kutató-Mentő Szolgálat tette közzé a közösségi oldalán.

Az a tacskó is sikeresen megmenekült, amely egy mély, használaton kívüli kútban találta magát tegnap.

