Undorító dolgot művelt, tankolónyílással szexelt egy pécsi férfi

Az eset nem egyszeri megbotlás volt. A férfi 2017 óta többször is visszaesett és minden alkalommal hasonló módon cselekedett. A kiszemelt autó tankolónyílásának ajtaját felfeszítette, a tanksapkát letörte, majd különböző anyagokkal bekente a nyílást, végül pedig szexuális aktust végzett vele. Ezzel nemcsak a járművet rongálta meg, hanem sok autótulajdonos életét is megkeserítette.

Tankolónyílással közösült a pécsi férfi - Forrás: MV-archív

A férfit a bíróság három alkalommal is felelősségre vonta. Egyszer húsz nap közérdekű munkát szabtak ki rá, máskor felfüggesztett börtönbüntetéssel próbálták jobb belátásra bírni, de egyik ítélet sem tartotta vissza. Az elmeorvosi szakértők megállapították, hogy valóban szexuális zavar áll a háttérben, de nem volt olyan kóros állapotban, amely miatt ne lehetett volna elítélni. Így most ismét felelnie kell a tettéért.

A történet persze sokak számára megmosolyogtató vagy épp felfoghatatlan, de az autótulajdonosoknak egyáltalán nem volt az. Egy-egy ilyen rongálás javíttatása komoly költségekkel járhatott, nem beszélve az undorról, amit maga után hagyott.

Tankolónyílásba üzemanyagot tegyünk!

Miközben a férfi a furcsa szokása miatt került a hírekbe, addig a többség azon bosszankodik, hogy tovább drágul a tankolás. Szerdától ugyanis a benzin és a gázolaj ára is bruttó 2-2 forinttal emelkedik. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 585 forintért tankolhatunk benzint, a dízel literje pedig 591 forintba kerül. Bár tavaly ilyenkor még ennél is többet kellett fizetni, a folyamatos áremelkedés miatt sok autós már most a pénztárcáját félti.

De akár a pécsi esetet, akár az üzemanyagárakat nézzük, az autósok körül mindig történik valami, ami megosztja és felkavarja az embereket.