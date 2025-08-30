Pofás vagy inkább pofátlan önkiszolgálás: krumpliként mért le egy pasi valamit, ami 10-szer annyiba került volna

A napokban számoltunk be az úgynevezett „banántrükkről”, amellyel a spórolni vágyó vásárlók jelentős károkat okoznak a kereskedőknek. A Nyugat-Európából származó módszer lényege, hogy a vevő egy drágább termékeket banánként üt be, ami szinte minden önkiszolgáló kasszában az elsőként felkínált, olcsóbb árucikk. Így a csaló akár több ezer forintot is „megspórolhat”, azonban kevesen gondolnak a következményekre. Így járt az a 28 éves ózdi férfi is, aki 2025 januárjában az egyik balatonfüredi áruházban egy távirányítós rádiót burgonyaként mérlegelt le, majd csak a krumpli árát fizette ki.

Krumpliáron vett távirányítós rádiót a csaló

A fotó illusztráció: MW-archív

Piros burgonyának nézte a távirányítós rádiót

A Veol.hu arról ír, hogy az elkövető piros burgonyaként lemérlegelte a 17 490 forintos műszaki cikket, így annak valós ára helyett csupán 732 forintot fizetett az önkiszolgáló kasszánál.

A Veszprém Vármegyei Főügyészség arról tájékoztatta a hírportált, hogy a készüléket a nyomozó hatóság lefoglalta, és visszaadta az áruháznak, így a kár megtérült. Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és a vádlott próbára bocsátását indítványozta a Veszprémi Járásbíróságnak.