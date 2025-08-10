Teljes káosz az M7-esen: baleset és torlódás is nehezíti a közlekedést

Elindultak a hétvégi nyaralók Balatonról Budapest felé, ez ilyenkor eleve hatalmas forgalmat és teljes káoszt jelent, most azonban baleset és forgalomkorlátozások is nehezítik az autósok hazajutását – írja a feol.hu.

Teljes káosz az M7-esen: hat helyen is forgalomkorlátozás van érvényben, baleset is történt, a forgalom araszolva halad

Fotó: Schutterstock/KSCHiLI

Teljes káosz az M7-esen: baleset és forgalomkorlátozás miatt lassú a forgalom

Hétvégente nagyon leterhelt az M7-es autópálya, ugyanis sokan a Balatonra igyekeznek, vagy épp onnan visszafelé. Ma is nagyon sokan próbálnak hazatérni, azonban már most hatalmas a torlódás, ugyanis történt egy durva motoros baleset, valamint bizonyos szakaszokon munkálatok és terelések is lassítják a forgalmat.

A baleset a Balatoni úton, azaz a 7-es főúton történt, ahol egy motoros és egy személygépkocsi ütközött össze Szabadbattyán térségében. A baleset helyszínére a székesfehérvári hivatásos tűzoltók érkeztek, de a társhatóságok is segítik a munkájukat. A balatoni közlekedést nehezíti, hogy ezen az útszakaszon csak egy sávon halad a forgalom az ütközés miatt.

Ezenkívül hat helyen is forgalomkorlátozások vannak érvényben az M7-es autópályán, ami még tovább lassítja a forgalmat. Például Balatonboglár térségében, a 137-es és a 142-es km között átépítik az elválasztó sávot és betonelemekkel választják el a két oldalt a nagyobb biztonság érdekében, így mindkét oldalon terelésekre kell számítani. A további terelésekről, forgalomkorlátozásokról a ZAOL cikkében, a linkre kattintva olvashat bővebben!