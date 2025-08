Tigris mart halálra egy állatkerti dolgozót

Tragikus baleset történt a jeruzsálemi Bibliai Állatkertben, ahol egy tigris megölt egy 26 éves állatkerti gondozót – írja a Boon.hu

A tigris a zárt ketrecből jutott ki ismeretlen módon

Fotó: AFP

Tigris támadt a gondozóra a biztonságos zónában

Az állat eddig ismeretlen körülmények között kijutott a ketrecéből arra a területre, amelyet a dolgozók biztonságosnak tartanak. A súlyosan megsérült férfit kórházba szállították, ám az orvosok már nem tudták megmenteni az életét.

Az állatkert közleménye szerint a látogatók egyike sem volt veszélyben. A létesítményt az eset kivizsgálásának idejére, vasárnapig bezárták.

A tigrisek – például a farkasokkal ellentétben – nemcsak az állatkertben, hanem a szabadban is veszélyesek lehetnek az emberre. Tavaly több tigristámadás is történt például a kínai Heilongjiang tartomány egyik falujában. Az esetről videó is napvilágot látott: egy kerítéskapu mentette meg az egyik szerencsés férfi életét.