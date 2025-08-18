Újabb döbbenetes igazoltatás: tiltás ellenére vezetett a sofőr

Egy 28 éves férfit egy közúti ellenőrzés során állítottak meg a rendőrök még augusztus 15-én este. A nagykátai sofőr Újszász belterületén autózott, amikor szerencsétlenségére igazoltatták, ekkor derült ki, hogy engedély nélkül vezetett a bírósági tiltás ellenére – írja a szoljon.hu.

Lebukott a sofőr: tiltás hatálya alatt vezetett gépjárművet, azonnal elő is állította a rendőrség

Tiltás ellenére vezetett, de elkapták

Az igazoltatást végző rendőrök számára elég hamar kiderült, hogy a sofőrt a Gödöllői Járásbíróság 2025. november 13-ig eltiltotta a vezetéstől, és a tiltás ellenére ült autóba, ezzel megszegte a bíróság határozatát. A járőrök emiatt állították elő a sofőrt a Szolnoki Rendőrkapitányságon, ahol járművezetés eltiltás hatálya alatt bűntett gyanúja miatt kihallgatták.

Egyre többen buknak le igazoltatások, ellenőrzések során, hogy nem is rendelkeznek vezetői engedéllyel, vagy eltiltás hatálya alatt is vezetni próbálnak. Pár nappal ezelőtt egy döbbenetes baleset híre érkezett: a nagykállói felüljárón félpályás útzár volt érvényben, miután egy sofőr felborult autójával, majd elképesztő dolgok derültek ki a férfiról a helyszínelés során.