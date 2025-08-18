Hírlevél

Válaszolt Zelenszkij Putyinnak: itt vannak az ukránok feltételei

Újabb döbbenetes igazoltatás: tiltás ellenére vezetett a sofőr

Egyre több döbbenetes történetről hallani a közutakon: nemcsak ittas sofőröket kapnak el az igazoltatások során, hanem olyanokat is, akik jogosítvány nélkül vezetnek. Most egy sofőr a jogerős tiltás ellenére ült autóba, szerencsétlenségére elfogta a rendőrség.
Egy 28 éves férfit egy közúti ellenőrzés során állítottak meg a rendőrök még augusztus 15-én este. A nagykátai sofőr Újszász belterületén autózott, amikor szerencsétlenségére igazoltatták, ekkor derült ki, hogy engedély nélkül vezetett a bírósági tiltás ellenére – írja a szoljon.hu.

Lebukott a sofőr: tiltás hatálya alatt vezetett gépjárművet, azonnal elő is állította a rendőrség
Lebukott a sofőr: tiltás hatálya alatt vezetett gépjárművet, azonnal elő is állította a rendőrség
Fotó: Shutterstock

Tiltás ellenére vezetett, de elkapták

Az igazoltatást végző rendőrök számára elég hamar kiderült, hogy a sofőrt a Gödöllői Járásbíróság 2025. november 13-ig eltiltotta a vezetéstől, és a tiltás ellenére ült autóba, ezzel megszegte a bíróság határozatát. A járőrök emiatt állították elő a sofőrt a Szolnoki Rendőrkapitányságon, ahol járművezetés eltiltás hatálya alatt bűntett gyanúja miatt kihallgatták. 

Egyre többen buknak le igazoltatások, ellenőrzések során, hogy nem is rendelkeznek vezetői engedéllyel, vagy eltiltás hatálya alatt is vezetni próbálnak. Pár nappal ezelőtt egy döbbenetes baleset híre érkezett: a nagykállói felüljárón félpályás útzár volt érvényben, miután egy sofőr felborult autójával, majd elképesztő dolgok derültek ki a férfiról a helyszínelés során.

 

