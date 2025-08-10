Tinédzser banda vert félholtra egy férfit, akitől elszedték minden értékét

A bíróság elrendelte azon tinédzser banda tagjainak a letartóztatását, akik augusztus 7-én délután egy bokros területen megfenyegettek, bántalmaztak majd kiraboltak egy 28 éves férfit a füzesabonyi bevásárlóközpont közelében - tette közzé a Heol.hu.

Kattant a bilincs a tinédzser banda tagjainak csuklóján. A három fiatal közül egyikük sem töltötte be a 20. életévét.

Fotó: Fukume / Shutterstock

A tinédzser banda kórházba juttatta az áldozatot

Az áldozat súlyos sérüléseket szenvedett, aminek következtében kórházba szállították. Két fiatalt az eset után röviddel elfogtak, harmadik társukért szombat éjjel mentek a rendőrök. Az elkövetők egyike 16 éves, a másik két fiú 19 éves. Ketten bogácsi, míg egyikük mezőkövesdi lakos.

A közelmúltban írtunk egy másik tinédzser bandáról is, amely nem mindennapi hobbiba kezdett: emberi maradványokat gyűjtöttek egy körúti lakásban. A rendőrök 37 holttestet számoltak össze. Az ügyről ide kattintva olvashat bővebben.