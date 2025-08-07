Hírlevél

Rendkívüli

Itt az orosz-amerikai megállapodás Ukrajnáról - kiszivárogtak a részletek

kegyetlenség

Elfogták a barátnőjét véresre verő kegyetlen tinilányt

A rendőrség kezdeményezte a fiatalok letartóztatását, akik részesei voltak a brutális bántalmazásnak. A tinilány hónapokig szenvedett fogvatartóinál.
Az Origo is beszámolt arról az interneten terjedő felkavaró videóról, amelyen az látható, hogy egy fiatal lány üvöltve, ököllel üt egy másik lányt. Az sem érdekelte, hogy a bántalmazott tinilány zokog a fájdalomtól, miközben az orrából ömlik a vér. Mint kiderült, a sokkoló jelenetet a bántalmazó apja rögzítette, aki még biztatta is lányát, hogy verje az áldozatot. Az eset 2024. július 23-án egy veszprémi lakásban történt, azonban a nevelőotthonból szökött fiatalkorút hónapokig fogva tartották, és válogatott módszerekkel kínozták a családtagok. A felvétel megismerését követően a Veszprémi Rendőrkapitányság elfogatóparancsot bocsátott ki a most 17 éves balatonalmádi lánnyal szemben.

tinilány
Bilincsben az erőszakos tinilány Fotó: Police.hu

Őrizetben a kegyetlen tinilány

A Veol.hu most arról tájékoztat, hogy a rendőrök augusztus 5-én késő délután a veszprémi vasútállomáson elfogták az elkövetőt, akit előállítottak, majd őrizetbe vétele mellett gyanúsítottként hallgatták ki. A tettesnek két társa is volt a bűncselekmények elkövetésénél, a nyomozók már korábban kihallgattak egy 18 éves fiatalembert és egy 15 éves lányt. A trió ellen személyi szabadság megsértésének bűntette és aljas indokból elkövetett könnyű testi sértés bűntett megalapozott gyanúja miatt indítottak eljárást.

 

