Videózták a 17 éves tinilány megverését, akit fel akartak gyújtani, most kattant a bilincs

Szörnyű felvétel keringett az interneten nemrég: egy lány véresre vert egy 16 éves tinilányt Veszprémben. Az eset előzményeiről és következményeiről a Veol.hu számolt be részletesen.

Videóra vették, ahogy véresre verik a tinilányt. A kép csupán illusztráció

Fotó: Bobex-73 / iStockphoto

Megverték az elszökött tinilányt

A nyomozás adatai szerint a sértett egy lakásotthonban élt, ahonnan elszökött 2024. júliusában és négy másik társával csavargott Veszprémben. Mivel a társai zaklatták, otthagyta őket, a többiek pedig felmentek a gyanúsított édesanyjának lakásába. Kora reggel telefonon idehívták a lányt, aki eleget tett a kérésnek.

A lakásban az egyik fiú felszólította az áldozatot, hogy szolgálja ki őket tévézés közben, amit a lány nem tett meg, majd szidalmazni és fenyegetni kezdték. A gyanúsított ekkor bezárta a lakás ajtaját és nem engedték ki az áldozatot, akit kínozni kezdtek: erős fűszerkeveréket kellett innia, sós kávét fogyasztani, lisztet az orrába szívni. Ekkor azonban eldurvult a bántalmazás.

Verés, gyújtogatás

Az egyik fiú megpróbálta felgyújtani a tinilány haját, majd ezt követően a másik lány többször arcon ütötte ököllel, amitől vérezni kezdett az orra. A fiatalok az esti órákban távoztak az ingatlanból és arról beszéltek, hogy megverik az áldozatot, ami miatt az elfutott, és egy közeli gyorsétteremben kért segítséget. A hatóság hamar kiérkezett és később őrizetbe vették a társaság lány tagját 18 év alatti sértett sérelmére, a sértett sanyargatásával elkövetett személyi szabadság megsértése, valamint aljas célból elkövetett testi sértés bűntette miatt.

Az ügyészség a gyanúsított letartóztatására tett javaslatot a Veszprémi Járásbíróság előtt, amelyet a bíróság egy hónapra elrendelt. A lány haját felgyújtani akaró fiú már fogságban várja a sorsát.