Meg sem állt egy tucatig: tizenkét autót zúzott le a részeg ámokfutó

Talán a Tucatjával olcsóbb című családi filmvígjátékot nézte meg korábban az a férfi, aki augusztus 26-án kora reggel Székesfehérváron, egy drapp színű Opellel több, szám szerint tizenkét parkoló autónak is nekiütközött.

Volt dolguk a helyszínelőknek; tizenkét autót tört össze az ámokfutó Fotó: Police.hu

Tizenkét autósnak okozott jelentős anyagi kárt

A Veol.hu arról ír, hogy a helyszínre érkező rendőrök igazoltatták az autó szemmel láthatóan ittas vezetőjét, akinél az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott.

Kiderült, hogy a férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet nem sokkal korábban, engedély nélkül hozta el egy ismerősétől.

A férfi a lakótelep közelében összesen egy tucat parkoló autónak hajtott neki, amelyekben anyagi kár keletkezett. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

