Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Újabb, fontos részletek kerültek ki az Északi Áramlat felrobbantásáról

ittas

Meg sem állt egy tucatig: tizenkét autót zúzott le a részeg ámokfutó

47 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ismerőse engedélye nélkül elhozott, forgalomból kivont autóval, jogosítvány nélkül furikázott. Tizenkét gépkocsiban okozott kárt az ittas sofőr.
Link másolása
Vágólapra másolva!
ittasengedély nélküli vezetésrészeg sofőrittas sofőrSzékesfehérváralkoholszonda

Talán a Tucatjával olcsóbb című családi filmvígjátékot nézte meg korábban az a férfi, aki augusztus 26-án kora reggel Székesfehérváron, egy drapp színű Opellel több, szám szerint tizenkét parkoló autónak is nekiütközött. 

tizenkét
Volt dolguk a helyszínelőknek; tizenkét autót tört össze az ámokfutó Fotó: Police.hu

Tizenkét autósnak okozott jelentős anyagi kárt

A Veol.hu arról ír, hogy a helyszínre érkező rendőrök igazoltatták az autó szemmel láthatóan ittas vezetőjét, akinél az alkoholszonda is pozitív értéket mutatott. 

Kiderült, hogy a férfi a járművezetéshez szükséges engedéllyel nem rendelkezett, valamint az általa vezetett, forgalomból ideiglenesen kivont járművet nem sokkal korábban, engedély nélkül hozta el egy ismerősétől. 

A férfi a lakótelep közelében összesen egy tucat parkoló autónak hajtott neki, amelyekben anyagi kár keletkezett. A Székesfehérvári Rendőrkapitányság az eset körülményeit büntetőeljárás keretében vizsgálja.

Tegnap adtunk hírt róla, hogy ittasan, eltiltás hatálya alatt száguldozott, majd álnéven bemutatkozva próbálta félrevezetni az igazoltató rendőröket egy körözött férfi. A részletekért kattintson ide.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!