Csütörtökön ismét lecsapott a debreceni tojásfantom: ezúttal egy Híd utcában parkoló autó lett az áldozat – írta meg a Haon.hu. Az esetről szóló poszt a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportba került ki, ahol egy hölgy autója kapott 2-3 találatot. – Nem gondolnám hogy olyan helyre álltam, ahol bárkit is zavartam volna. De ha igen, akkor ne rongálja meg a kocsimat, hanem hagyjon egy üzenetet. Vigyázzatok az értékeitekre – írta a hölgy.

A debreceni tojásfantom újabb áldozata: egy, a Híd utcában parkoló Reanult Clio.

Fotó: Facebook/Debrecenben Hallottam

A tojásfantom visszatért

Az egyik első, tojásdobálós debreceni esetről hétfő este számoltak be szintén a Debrecenben Hallottam Facebook-csoportban: akkor egy lakás nyitott ablakán keresztül zúdultak be a tojások – írta meg a Haon.hu.

Ha földszinten laksz Debrecenben, csukd be az ablakot, hacsak nem vágysz egy tojásos meglepire a kanapén. Szerencsétek van, hogy az elektronikai eszközünk csak minimálisan lett tojásos. A TV-met és a laptopomat elkaptátok... De gondolkozzatok el, hogy egy kisbaba szobának az ablakán is bedobhattátok volna. Ha még zárva lett volna az ablak, nem lennék ennyire feldúlt...

– olvasható a bejegyzésben, amelyet szintén fotókkal tettek közzé.

A debreceni tojásfantom hétfő esti áldozata: az ablakon egymás után zúdultak be a tojások, amelyek a nyílászárón és egy tévén csattantak szét.

Fotó: Facebook.com/Debrecenben Hallottam

Ha kíváncsi, hogy az elmúlt években milyen fantomok bukkantak még fel a honi folklórban, akkor kattintson az Origo.hu korábbi cikkébe, ahol összegyűjtöttük a leghírhedtebb eseteket.