Rendkívüli

Az utóbbi napokban megszaporodtak a strandi lopások Balatonkenesén és környékén. A rendőrség nyomozást indított, és nyakon csípte a tolvajt.
Kevés bosszantóbb dolog van a strandi tolvajoknál: az ember önfeledten élvezné a vizet, majd arra érkezik vissza a napozóhelyére, hogy minden értéke eltűnt. Ez történt több családdal is az elmúlt napokban Balatonkenesén és környékén. Egyesek a „biztonsági törölközőt”, vagy más néven a törölközőszéfet vetették be a tolvajok ellen: textíliát terítettek a táskájukra, ám ez vajmi keveset segített. A rendőrség által közzétett felvételek szerint ezt egyszerűen leemelte a tolvaj és elsétált az egész táskával – írja a Veol.hu.

A zsúfolt Balaton-parti strandok ideális vadászterepet biztosítanak a tolvajoknak, akiket a biztonsági törölköző sem tart vissza.
Fotó: origo.hu

Rendőrkézen a tolvaj

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt napokban egyre több bejelentést kapott hasonló lopásokról. A nyomozás augusztus 13-án hozott áttörést, amikor a rendőrök Kenesén igazoltattak egy 43 éves berhidai férfit, akit egyikük felismerni vélt, mint egy strandi lopás korábbi gyanúsítottját. Előállították, majd kihallgatták a bűnözőt. A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását. 

A tolvajok nem csak a strandon bosszantóak: egy férfi magából kikelve tett közzé egy feldúlt hangvételű posztot, amelyben arról számolt be, hogy 170 kiló dinnyéjének kelt lába a napokban. Arra azonban nem számítottak a tolvajok, hogy a dinnyés pult környéke be van kamerázva. További részletek az Origo.hu korábbi cikkében.

 

