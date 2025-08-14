Kevés bosszantóbb dolog van a strandi tolvajoknál: az ember önfeledten élvezné a vizet, majd arra érkezik vissza a napozóhelyére, hogy minden értéke eltűnt. Ez történt több családdal is az elmúlt napokban Balatonkenesén és környékén. Egyesek a „biztonsági törölközőt”, vagy más néven a törölközőszéfet vetették be a tolvajok ellen: textíliát terítettek a táskájukra, ám ez vajmi keveset segített. A rendőrség által közzétett felvételek szerint ezt egyszerűen leemelte a tolvaj és elsétált az egész táskával – írja a Veol.hu.

A zsúfolt Balaton-parti strandok ideális vadászterepet biztosítanak a tolvajoknak, akiket a biztonsági törölköző sem tart vissza

Fotó: origo.hu

Rendőrkézen a tolvaj

A Veszprém Vármegyei Rendőr-főkapitányság az elmúlt napokban egyre több bejelentést kapott hasonló lopásokról. A nyomozás augusztus 13-án hozott áttörést, amikor a rendőrök Kenesén igazoltattak egy 43 éves berhidai férfit, akit egyikük felismerni vélt, mint egy strandi lopás korábbi gyanúsítottját. Előállították, majd kihallgatták a bűnözőt. A rendőrség kezdeményezte a férfi letartóztatását.

