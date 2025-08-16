Felháborodott a közösség: fiatalokat loptak meg a pofátlan tolvajok

Kreatív fiatalok fogtak össze Békésben, hogy ötletes programjaikkal színesítsék a város közösségi életet. Egyre növekvő népszerűségük felkeltette a tolvajok figyelmét is, betörtek az egyesület raktárába – adta hírül a Beol.hu.

Tolvajok törtek be az egyesület raktárába Fotó: Illusztráció (David Duky/Pexels)

A Békési Fiatalokért Egyesületet valóban nemes célkitűzések hívták életre, sokrétű programjaikkal a fiatalok minőségi szórakoztatását szeretnék támogatni. A 2019-ben alapított szervezetet most nagy veszteség érte, betörtek a raktárukba, ahonnan egy JBL 710 típusú hangfal és egy EPSON vetítőprojektor mellett 10 liter tömény szeszt is meglovasítottak. Új eszközök vásárlására az egyesületnek nincs pénze, így a programjaik megvalósítása most igen bizonytalan helyzetbe került.

Mint írják:

az ital sorsát hagyjuk – bár az egészségére ne váljék –, de a hangfalra és a projektorra nagy szükségünk van, hiszen az általatok is kedvelt FröccsMoziban ezek biztosítják a technikai hátteret. Újat sajnos nem tudunk vásárolni, ezért azt szeretnénk visszakapni, amiért keményen megdolgoztunk.

Békés Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint a békési rendőrök eljárást indítottak az ügyben. A feltételezett elkövetők egy részét azonosították, elfogták és gyanúsítottként hallgatták meg. A további feltételezett elkövetők azonosítása folyamatban van – írja a Beol.

