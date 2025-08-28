Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Teljes pánik Ukrajnában: Oroszország megtámadta Kijevet!

lopás

Betörtek a polgármesteri hivatalba és kifosztották a tolvajok

42 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tokodon sem telt eseménytelenül az éjszaka, ugyanis ismeretlen tettesek betörtek a polgármesteri hivatal területére és alaposan „bevásároltak” a tárolókból. Mintha a tolvajok csak egy barkácsáruházban kapható kínálat darabjait szemelték volna ki maguknak.
Link másolása
Vágólapra másolva!
lopástolvajpolgármesteri hivatalbetörésbűncselekményTokodrongáláskárrendőrség

Késő éjjel betörés történt a tokodi városháza udvarán. A zsákmány között akadt motorfűrész, levélfúvó, lombszívó és földfúró is. De a tolvajok nem elégedtek meg a kerti gépekkel, hiszen még az udvaron parkoló autó ajtaját is feltörték. A több százezer forintnyi kárral a hivatal dolgozói szembesültek a reggeli órákban – írta a Kemma.hu.

A tolvajok a parkoló autót is feltörték
A tolvajok a parkoló autót is feltörték - Fotó: Tokod Nagyközség Önkormányzatának Facebook oldala

A tolvajok nyomra kerítésében kért segítséget a község vezetője

A történtekről Bánhidi László polgármester személyesen számolt be a település Facebook-oldalán. Egyben kérte a helyieket, hogy ha bárkinek van olyan kamerája, ami az utcát is rögzíti, vagy látott valamit az éjszaka, az jelentkezzen a hivatalnál. A rendőrök természetesen jártak a helyszínen, ahol adatokat gyűjtöttek, és most ezek értékelése történik. 

A tolvajok kiléte egyelőre ismeretlen, nem úgy, mint a balatoni rablások esetében, ahol már rutinszerűen állítják elő az elkövetőket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!