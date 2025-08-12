Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Nagy a baj: apokaliptikus tűz tombol a magyarok kedvenc üdülőhelyén

M1-esen

Lerobbant egy autós, majd tömegbalesetet okozott az M7-esen - látványos felvétel

52 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Látványos videót tett közzé az egyik közelmúltbeli szerencsétlenségről az MKIF Zrt. A felvételen a biatorbágyi tömegbaleset látszódik, amely úgy kezdődött, hogy egy autó lerobbant és helyben állt az M1-es közepén.
Link másolása
Vágólapra másolva!
M1-esenbiatorbágyi tömegbalesetHegyeshalomgépjárműautópályavideóütközés

A tömegbaleset egy műszaki hibával kezdődött: az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán egy személyautó egyre lassult, majd megállt az autópálya közepén - írta a Zaol.hu. Az érkező járművek egy darabig kerülgették, ám az egyik gyorsan közlekedő még épp csak ki tudta kerülni a meghibásodott járművet, amikor a mögötte szorosan jövő autó nagy sebességgel nekicsapódott. Az ütközés egy tehergépkocsi elé lökte a meghibásodott járművet. Egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

M3-as, autópálya, hír, torlódás, tömegbaleset
Tömegbaleset lassította a forgalmat az autópályán. Képünk csupán illusztráció
Fotó: Huszár Márk / heol.hu

Ezután egy terepjáró tolatásos manővert is bemutatott az autópályán, szerencsére ez nem járt sérüléssel. Az MKIF Zrt. arra kérte a közlekedőket, hogy tartsák be a követési távolságot és műszaki hiba esetén a leállósávba húzódjanak ki az autósok és tegyék ki az elakadásjelző háromszöget.

Videón a tömegbaleset

Legutóbb a hétvégén történt súlyos baleset az M1-esen, akkor órákra beállt az autópálya, miután egy teherautó kigyulladt. A részletekről az Origo.hu korábbi cikkében olvashat.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!