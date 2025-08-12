Lerobbant egy autós, majd tömegbalesetet okozott az M7-esen - látványos felvétel

A tömegbaleset egy műszaki hibával kezdődött: az M1-es Hegyeshalom felé vezető oldalán egy személyautó egyre lassult, majd megállt az autópálya közepén - írta a Zaol.hu. Az érkező járművek egy darabig kerülgették, ám az egyik gyorsan közlekedő még épp csak ki tudta kerülni a meghibásodott járművet, amikor a mögötte szorosan jövő autó nagy sebességgel nekicsapódott. Az ütközés egy tehergépkocsi elé lökte a meghibásodott járművet. Egy személy könnyű, egy pedig súlyos sérüléseket szenvedett.

Tömegbaleset lassította a forgalmat az autópályán. Képünk csupán illusztráció

Fotó: Huszár Márk / heol.hu

Ezután egy terepjáró tolatásos manővert is bemutatott az autópályán, szerencsére ez nem járt sérüléssel. Az MKIF Zrt. arra kérte a közlekedőket, hogy tartsák be a követési távolságot és műszaki hiba esetén a leállósávba húzódjanak ki az autósok és tegyék ki az elakadásjelző háromszöget.

Videón a tömegbaleset

Legutóbb a hétvégén történt súlyos baleset az M1-esen, akkor órákra beállt az autópálya, miután egy teherautó kigyulladt. A részletekről az Origo.hu korábbi cikkében olvashat.