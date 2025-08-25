Tömegbaleset bénítja meg az M7-est

Hétfő délután három személyautó ütközött össze az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében, a 62-es kilométerszelvénynél. A tömegbaleset miatt az érintett szakaszon forgalomkorlátozás lépett életbe - írja a Feol.hu

Tömegbaleset miatt vonultak a tűzoltók az M7-esre

Fotó: OMSZ/illusztráció

A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mentők is érkeztek, azonban a sérültek állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ.

A baleseti helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt torlódásra kell számítani az autópályán. Amint újabb részletek válnak ismertté, friss tájékoztatást adunk.

