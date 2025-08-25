Tömegbaleset bénítja meg az M7-est

Hírlevél

A hétfő délutáni órákban három autó ütközött össze az M7-es autópályán, a Letenye felé vezető oldalon. A forgalmat jelentősen lassítja a tömegbaleset, amely miatt torlódás alakult ki.
Hétfő délután három személyautó ütközött össze az M7-es autópálya Letenye felé vezető oldalán, Székesfehérvár közelében, a 62-es kilométerszelvénynél. A tömegbaleset miatt az érintett szakaszon forgalomkorlátozás lépett életbe - írja a Feol.hu

Fotó: OMSZ/illusztráció

A helyszínre a székesfehérvári hivatásos tűzoltók vonultak ki, akik áramtalanították a járműveket. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint mentők is érkeztek, azonban a sérültek állapotáról egyelőre nincs hivatalos információ.

Tömegbaleset bénítja a forgalmat Székesfehérvár térségében

A baleseti helyszínelés és a műszaki mentés ideje alatt torlódásra kell számítani az autópályán. Amint újabb részletek válnak ismertté, friss tájékoztatást adunk.

Napokban az M4-esen is hasonló eset történt. Nem akármi miatt hajtottak egymásnak a személyautók.

 

