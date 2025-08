Alakul a közlekedési káosz: bedugult az M7-es a Balaton felé, a Forma–1 is tömegeket vonz

Erőteljes torlódás alakult ki az M7-es autópályán a Balaton irányába, emiatt lassan halad a forgalom – írja a Feol.hu.

Torlódás alakult ki az M7-es autópályán a Balaton felé

Fotó: KZ/FMH

Különösen Törökbálint és Martonvásár között lassul le a kocsisor, ahol időszakos torlódásra kell számítani. Helyszíni beszámolók is megerősítik a forgalom sűrűsödését.

Torlódás több irányban, a Balaton és a Hungaroring felé is

A torlódás oka részben a nyaralók megnövekedett számának tudható be, de sokan már a 40. Forma–1-es Magyar Nagydíjra is elindultak, amelyet a hétvégén tartanak Mogyoródon, a Hungaroringen. Emiatt Budapest felé is élénk forgalom tapasztalható.

Általában baleset okozza a torlódást, ahogy abban az esetben is, amikor két autó ütközött össze. Az autópálya főváros felé vezető szakaszán 10 km-es a fennakadás.