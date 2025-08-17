Trükközni próbálnak a gyorshajtók, a traffipaxszal próbálkoznak

Sok gyorshajtó vet be különféle trükköket annak érdekében, hogy a megússza a büntetéseket. De létezik olyan megoldás, amelyekkel átverhetjük a traffipaxokat? A Sonline.hu vette górcső alá a témát.

Átverhető a traffipax?

Fotó: Police.hu

Sokan az előttük haladó autók takarásában szeretnék megúszni, hogy bemérjék őket. A trükközők figyelmét hívjuk fel arra az alapvető tényre, hogy a sebességmérő eszközök akkor is be tudnak mérni, ha egy másik jármű mögött haladunk, feltéve, hogy a radar jelei visszaverődnek a megengedettnél nagyobb sebességgel haladó járművünkről. A traffipaxokat pont azért vetik be, hogy visszaszorítsák a gyorsan haladó járművek arányát, ezáltal csökkentve a balesetek számát.

A mai sebességmérő rendszerek komoly, 21. századi technikán alapulnak – nem érdemes próbálkozni

– figyelmeztette az autósokat Somogyvári János, a Somogy Classic Oldtimer Egyesület elnöke.

