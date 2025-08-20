Hírlevél

baleset

Kevésen múlt a tragédia: a terelésbe sodródott, majd kamionnak ütközött egy ámokfutó sofőr

Egy figyelmetlen pillanat kis híján végzetes balesetet okozott az M1-es autópályán, Szárligetnél. Szerencsére most a tragédia nem következett be, de a történtek komoly figyelmeztetésként szolgálnak minden sofőr számára.
balesetautópálya szárligetsofőrhídkamionm1tragédiaszemélyautó

Az M1-es autópálya Szárligetnél található szakaszán egy személyautó sodródott a terelésbe, majd ütközött egy kamionnal. Szerencsére senki sem sérült meg, hajszálon múlt a tragédia - írja a kemma.hu.

Az M1-esen történt eset tragédia is lehetett volna, ha nincs szerencse
Az M1-esen történt eset tragédia is lehetett volna, ha nincs szerencse
Fotó: Kemma.hu

Az M1-es külső sávjában haladó autó sofőrje valószínűleg egy pillanatra elvesztette a figyelmét. 

A jármű hirtelen a terelés felé húzódott, kidöntötte a kihelyezett táblákat, oldalról nekicsúszott a mellette szabályosan közlekedő kamionnak, majd megpördülve a szalagkorlát mellett állt meg.

A mögötte érkező autós azonnal villogással és vészvillogóval jelezte a veszélyt, majd elsőként rohant segíteni a bajba került sofőrnek.

 

Tragédia helyett szerencsés kimenetel az M1-esen

A munkálatok az autópálya bővítésének előkészületeihez kapcsolódnak:

  • műszaki rendszerek karbantartása,
  • hidak megerősítése,
  • vészöblök és üzemi átjárók kialakítása.

A hosszú terelés célja, hogy az építkezés idején is biztosított legyen a folyamatos közlekedés, és a lehető legkisebb fennakadás keletkezzen. A következő ütemben is törekednek a teljes 2×2 sávos haladás fenntartására.

Mit tanulhatunk az esetből?

  • Telefonozás helyett figyelj az útra – ha muszáj, inkább állj meg biztonságos helyen.
  • Ne vezess fáradtan – egy rövid pihenő életet menthet.
  • Tarts mindig biztonságos követési távolságot.

Ez az eset szerencsés kimenetelű volt: nem történt sérülés, pedig akár tragédiába is torkollhatott volna. Egy pillanatnyi figyelmetlenség is elég, hogy veszélybe sodorjuk magunkat és másokat. Legyünk körültekintőek az utakon!

A biciklisek és járókelők már a zebrán sem érezhetik biztonságban magukat. Egy 75 éves férfi rendőr szeme láttára ütött el egy biciklist a zebrán.

 

