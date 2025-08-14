A parkolóház emeletéről ugrott a mélybe egy idős férfi

Súlyos tragédia történt csütörtökön Békéscsabán: a Csaba Center parkolóházának második emeletéről vetette magát a mélybe egy 69 éves férfi. Az esetnek több szemtanúja is volt. A Beol.hu-n további képeken és videón a helyszín.

Rendőrök helyszínelnek a tragédia környékén, a Csaba Center parkolóházánál.

Fotó: Bencsik Ádám/Beol

Tragédia a parkolóházban

Úgy tudni, a férfi túlélte az esést, egy arra járó pedig megpróbálta megmenteni az életét, ám ez végül nem sikerült. A rendőrök nap közben órákon át helyszíneltek a területen, a Jókai utcai buszmegállót le is kellett zárni erre az időre. Úgy tudni: idegenkezűség gyanúja nem merült fel. 2023 szeptemberében egy fiatal férfi akart itt véget vetni az életének, ám őt akkor sikerült megmenteni.

A héten egy férfi a vonat elé lépett Dinnyésnél, a Székesfehérvár és Gárdony közötti szakaszon. Sajtóhírek szerint az illető öngyilkossági szándékkal lépett a sínekre.

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot! Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.