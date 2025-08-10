Hírlevél

haláleset

Tragédia a strandon – ismét vízbe fulladt embert találtak

25 perce
Olvasási idő: 4 perc
Lassan vége a nyárnak, de a vízparti balesetek száma még mindig emelkedést mutat. Újabb tragédia történt a strandon, ezúttal Orfűnél találtak egy vízbe fulladt embert.
Ma, azaz vasárnap délelőtt történt a halálos tragédia Orfűn, ahol ismét egy ember fulladt vízbe strandolás közben – írja a bama.hu.

Tragédia Orfűn: holttestet találtak az Árnyas Part Szabadstrandnál
Fotó: BAMA/Google Maps

Tragédia a strandon: újabb haláleset történt

Dél előtt pár perccel történhetett az újabb halálos tragédia, amiről a portál nemrég értesült. Információik szerint valaki vízbe fulladhatott Orfűn, és az áldozat testét már ki is emelték a Pécsi-tóból, az Árnyas Part Szabadstrandnál.

A BAMA érdeklődésére a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság is megerősítette a hírt, és elmondták, hogy a helyszínelés az Árnyas Partnál jelenleg is tart a haláleset miatt. Az Országos Mentőszolgálat arról adott tájékoztatást, hogy a mentők is a szabadstrandnál tartózkodnak, ahol egy hatvan év körüli férfi holttestét találták meg, halálának tényét megállapították. 

A tragikus haláleset körülményeit a továbbiakban a Pécsi Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja, azonban a hatályos jogszabályok értelmében egyelőre további tájékoztatást nem adhatnak az esetről. 

A baleset helyszínéről készült videót a linkre kattintva tekintheti meg a hírportál oldalán!

Rengeteg a vízparti baleset az idei nyáron

A nyár elején rögtön sokkolta a nyilvánosságot az agyevő amőba esete, ami miatt a párkányi strandot be is kellett zárni épp a szezon elején. De ezt követően sem volt megállás, sajnos minden óvintézkedés ellenére is történtek olyan halálos balesetek, melyek nagy nyilvánosságot kaptak, mint a Mályi-tóba fulladt tinédzser, vagy a Palatinus Stradon megfulladt kislány esete.

 

