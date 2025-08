Tragikus baleset: vonatba csapódott a személyautó

A mai napon újabb szörnyűség történt Okorágnál, az 5806-os úton lévő vasúti átkelőnél, ahol egy arra épp szabályosan közlekedő szerelvénynek ütközött egy személygépkocsi. A tragikus baleset miatt teljes útzár mellett helyszínelnek a hatóságok – írja a bama.hu.

Tragikus baleset történt: vonatba csapódott a személyautó. A kép illusztráció

Fotó: BAMA

Tragikus baleset: figyelmetlenség okozhatta a bajt

A hatóságok nagy erőkkel érkeztek a helyszínre, jelenleg is zajlik a mentés teljes útzár mellett. Nemcsak mentőkre, tűzoltókra is szükség volt a baleset miatt, a sellyei egységek érkeztek ki a bajba jutottak segítségére. A portált a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatta a tragikus baleset eddig ismert részleteiről, tájékoztatásuk szerint

az autó sofőrje valószínűleg a tilos jelzés ellenére próbált áthaladni a vasúti átjáróban.

Az autós figyelmetlensége miatt az épp szabályosan arra közlekedő vonat oldalába csapódott. Az autóban két személy utazott, őket kórházba kellett szállítani, a vonaton utazó négy személy sértetlenül megúszta az ütközést.

A mai napon, azaz vasárnap több tragikus baleset is történt, egy motoros és két személyautó ütközött kora reggel a 71-es főúton, majd a 25-ösön egy halálos baleset is történt. Később az M3-as autópálya is elesett, amikor egy gépjármű a szalagkorlátnak csapódott.