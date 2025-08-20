Három fiú nyomába indultak a Komáromi Rendőrkapitányság munkatársai. Mindhárom egy napon, augusztus 17-én tűnt el. Ekkor láttak őket utoljára a városban – vette észre a Kemma.hu.

Három fiú tűnt el ugyanazon a napon Komáromból

Fotó: Police.hu/Kemma.hu

Három egykorú gyerekről van szó. A 16 éves Bús Ödön Szilveszter Tatabányán született, akárcsak Bognár Márk Roland, aki egy hónap múlva tölti be a tizenhatot. Bognár Krisztofer Szebasztián pedig pár napja lett 15 éves.

A rendőrök azt kérik, hogy aki látja őket valahol, jelentkezzen.

A fényképeiket ide kattintva tudja megnézni.

Négy gyerek tűnt el két hét alatt Komáromban

Júliusban is újabb nevekkel és arcokkal bővült a rendőrség körözési listája. Ahogy megírtuk, Bognár Márk Roland július 25-án is eltűnt már egyszer. Akkor egy másik fiú mellett két lány is felkerült a keresett gyerekek közé.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.