Pillanatok alatt leégett egy családi ház a Nógrád vármegyei Cered településen. A tűz a ház előtetőjén keletkezett, onnan átterjedt a tetőszerkezetre, majd nem kímélte a kocsibeállót és az udvaron parkoló autók közül az egyik kiégett, a másik részben megolvadt. A tűzoltók két vízsugárral oltották a lángokat, ám a ház menthetetlen volt - írta a Nool.hu, amely számos helyszíni fotót készített a kiégett ingatlanról, amelyeket a portál oldalán lehet megtekinteni.

A tűz teljesen elpusztította a ceredi családi házat.

Fotó: Vendel Lajos

Elpusztította a tűz egy élet munkáját

Kapás Márton, a Nógrád Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szóvivője a Nool.hu-nak elmondta: az ingatlan tetőszerkezete teljes terjedelmében lángolt, a tűz pedig hamar továbbterjedt a kocsibeállóra és a főépületre is, emiatt a lángok a kertben levő járműveket is elérték. Egy gázüzemű autó megsemmisült, egy másik autó oldala pedig megolvadt.

A salgótarjáni hivatásos tűzoltók két vízsugárral eloltották a lángokat és két macskát is kimentettek az épületből.

A lakók nem tartózkodtak otthon a tűzeset idején, ám már haza sem térhettek: a ház lakhatatlanná vált. Az ott élők rokonokhoz költöztek.

