Nagy volt a veszély, sorház melléképülete kapott lángra

Szerda kora este tűz ütött ki Nyíregyházán, a Dália utcában, egy sorház melléképületében - írja a Szon.hu.

Tűz miatt vonultak ki a tűzoltók és a mentők a Dália utcába

Fotó: Csáki Alexandra

Tűz a Dália utcában – tűzoltók avatkoztak be

A riasztott nyíregyházi hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és eloltották a tüzet. Szerencsére a tűzeset során senki sem sérült meg. A mentők a helyszínre vonultak.

