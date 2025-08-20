Hírlevél

láng

Nagy volt a veszély, sorház melléképülete kapott lángra

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Szerda este riasztották a tűzoltókat Nyíregyházán, miután lángra kapott egy sorház melléképülete a Dália utcában. A tűz szerencsére nem okozott személyi sérülést, de a helyszínre mentők is érkeztek.
Szerda kora este tűz ütött ki Nyíregyházán, a Dália utcában, egy sorház melléképületében - írja a Szon.hu.

Tűz miatt vonultak ki a tűzoltók és a mentők a Dália utcába
Tűz miatt vonultak ki a tűzoltók és a mentők a Dália utcába
Fotó: Csáki Alexandra

Tűz a Dália utcában – tűzoltók avatkoztak be

A riasztott nyíregyházi hivatásos tűzoltók rövid időn belül a helyszínre érkeztek, és eloltották a tüzet. Szerencsére a tűzeset során senki sem sérült meg. A mentők a helyszínre vonultak.

A tűzeset helyszínéről készült fotógalériát a portál oldalán, a linkre kattintva tekintheti meg!

Tűzoltók érkeztek ahhoz a tűzesethez is, amit egy kigyulladt autó okozott. A tűz olyan mértékű volt, hogy az úttest túloldalára is átterjedt.

 

