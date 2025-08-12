Tűz tombol a pécsi szemétlerakón, nem látni a füsttől – helyszíni felvételek

Pécsen ismét tűz ütött ki a Bogádi úti szemétlerakónál, hatalmas füstfelhő borítja a környéket, amely szinte az egész városból látható – írja a Bama.hu.

Tűz pusztít a Bogádi úti szeméttelepen Pécsen

Fotó: Löffler Péter

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint jelenleg négy tűzoltóautó dolgozik a tűz megfékezésén. A közelmúltban már többször is adódott hasonló eset ezen a telephelyen. Most azonban nagy a baj, ugyanis a helyszínen lévők arról számoltak be, hogy nincs elég víz az oltáshoz, így akár hajnalig is eltarthatnak a munkálatok.

Tűz a Bogádi úton: nagy erőkkel oltanak

A lángok mintegy 300–400 négyzetméteren terjednek, főként bálázott műanyag hulladék ég. Az oltásban a pécsi és a komlói hivatásos tűzoltók, valamint a palkonyai önkéntes egység vesz részt, két vízszállító jármű támogatásával.

A hatalmas terjedést nem mindig sikerül megfékezni a tűzoltóknak. Van, amikor drónt is bevetnek a megfékezésére.