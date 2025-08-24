Hatalmas tűz van Újpesten, mutatjuk, mi gyulladt ki!

Tűz van Budapest 4. kerületében, a Balzsam utca és az Újpalotai út közelében - írta meg a Bors a katasztrófavédelem tájékoztatása alapján.

Tűz van Újpesten (illusztráció)

Fotó: Eneida Mattou/Pixabay.com

A cikkből kiderül, hogy vasúti sínek mellett lévő,

úgynevezett talpfák kaptak lángra egy egészen nagy területen.

A fővárosi hivatásos tűzoltók három vízsugárral oltják a lángokat 500 négyzetméteren.

2024 október: tűz van Rákosrendezőnél

A 14. kerületi Rákosrendező állomásnál 60 négyzetméteren kellett beavatkozniuk a tűzoltóknak lángoló vasúti talpfák miatt tavaly ősszel. Akárcsak áprilisban, amikor egy 100 méter hosszú, 5 méter magas talpfarakás gyulladt meg ugyanott.



