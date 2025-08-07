Hatalmas károkat okozott a felelőtlen nő: szabályszegése sokak életét veszélybe sodorta

Az eset még tavaly okozott hatalmas károkat augusztus végén, amikor egy kiskunhalasi nő tűzgyújtási tilalom idején rézkábelek műanyag borítását akarta elégetni, ezzel tűzvészt okozva – írja a baon.hu.

Tűzgyújtási tilalom ellenére égetett, hatalmas károkat okozott a felelőtlen nő

Fotó: ALAATTIN DOGRU / ANADOLU AGENCY

Tűzgyújtási tilalom idején okozott tűzvészt

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt a gyújtogató nővel szemben közveszélyokozás bűntette miatt, aki tűzgyújtási tilalom ellenére gyújtogatott és az akkori nagy szárazság miatt nagyjából 3000 négyzetméteren kigyújtotta az aljnövényzetet is. A hatalmas tűvészt végül a katasztrófavédelem fékezte meg, de nagy volt a riadalom, ugyanis több lakóház is veszélybe került az eset során.

Az ügyészség döntése alapján az ügyben nem tartanak tárgyalást, de a büntetővégzésben foglaltak szerint a gyújtogató ellen próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság fog ítéletet hozni.

Nemrég egy másik kiskunhalasi nő is riadalmat keltett a környéken, amikor dühöngve elkezdett különböző tárgyakat kidobálni az első emeleti lakásának ablakán keresztül, felverve ezzel az egész utcát.