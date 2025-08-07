Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megegyezett Putyin és Trump a csúcstalálkozójuk időpontjáról

tűz

Hatalmas károkat okozott a felelőtlen nő: szabályszegése sokak életét veszélybe sodorta

11 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A hatalmas szárazság miatt sok helyen okozott hatalmas károkat a tűz: kigyulladt autók, leégett épületek és tarlótüzek sokasága történt az elmúlt hetekben. Ezért a legtöbb helyen jelenleg is tűzgyújtási tilalom van érvényben, ami nem véletlen, azonban egy nő ezt nem vette komolyan, most súlyos következményekre számíthat.
Link másolása
Vágólapra másolva!
tűzkatasztrófavédelemrézkábel

Az eset még tavaly okozott hatalmas károkat augusztus végén, amikor egy kiskunhalasi nő tűzgyújtási tilalom idején rézkábelek műanyag borítását akarta elégetni, ezzel tűzvészt okozva – írja a baon.hu.

tűzoltó,tűzgyújtási tilalom PARIS, FRANCE - NOVEMBER 28: Fireman extinguishes as smoke and flares rise from a burning car during a protest against the newly passed controversial global security law, and demand resignation of the French President Emmanuel Macron at the Place de la Republique in Paris, France, on November 28, 2020. The global security legislation passed by the French Parliament aims to ban the distribution of photos in which police officers and gendarmes can be identified in a way which is harmful to their image. Alaattin Dogru / Anadolu Agency (Photo by Alaattin Dogru / ANADOLU AGENCY / Anadolu Agency via AFP)
Tűzgyújtási tilalom ellenére égetett, hatalmas károkat okozott a felelőtlen nő
Fotó: ALAATTIN DOGRU / ANADOLU AGENCY

Tűzgyújtási tilalom idején okozott tűzvészt

A Kecskeméti Járási Ügyészség vádat emelt a gyújtogató nővel szemben közveszélyokozás bűntette miatt, aki tűzgyújtási tilalom ellenére gyújtogatott és az akkori nagy szárazság miatt nagyjából 3000 négyzetméteren kigyújtotta az aljnövényzetet is. A hatalmas tűvészt végül a katasztrófavédelem fékezte meg, de nagy volt a riadalom, ugyanis több lakóház is veszélybe került az eset során.

Az ügyészség döntése alapján az ügyben nem tartanak tárgyalást, de a büntetővégzésben foglaltak szerint a gyújtogató ellen próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Az ügyben a Kecskeméti Járásbíróság fog ítéletet hozni.

Nemrég egy másik kiskunhalasi nő is riadalmat keltett a környéken, amikor dühöngve elkezdett különböző tárgyakat kidobálni az első emeleti lakásának ablakán keresztül, felverve ezzel az egész utcát.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!