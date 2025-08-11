Hatalmas tűzvész: drónt is bevetettek a megfékezésére

Batida és Hódmezővásárhely között hatalmas tűzvész tombolt, amelynek oltásához még drónt is be kellett vetni - írja a Delmagyar.hu.

Tűzoltók küzdenek a Batida melletti tűzvész megfékezésén

Fotó: Donka Ferenc

A lángok a 4414-es út közelében, Batida mellett csaptak fel, és gyorsan terjedtek a száraz növényzeten. A tűz megfékezésére a hódmezővásárhelyi, szegedi, makói, orosházi, szentesi és kiskunfélegyházi hivatásos, valamint a mindszenti önkéntes tűzoltókat riasztották. Több oldalról, vízsugarakkal és kéziszerszámokkal támadták a tüzet, miközben munkagépek körbetárcsázták a területet, hogy megakadályozzák a továbbterjedést.

Tűzvész tombolt több mint 90 hektáron, drónt is bevetettek

A Csongrád-Csanád vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította a beavatkozást. A drónos felmérés szerint mintegy 93 hektáron égett le gyep és tarló. A tűz martalékává vált egy használaton kívüli hodály teteje is, valamint elérte egy körülbelül 50 köbméteres trágyakupacot, amely izzott és füstölt. A tulajdonos egy homlokrakodó segítségével bontotta szét a rakatot, hogy megszűnjön az izzás.

Az oltás több mint három órán át tartott, tíz vízsugárral dolgoztak a rajok, majd megkezdték az utómunkálatokat. A tűz két tanyát, egy erdősávot és egy olajfás területet is veszélyeztetett, ám szerencsére ezekre végül nem terjedt át.

