autópálya

Újabb baleset az M3-ason, mindkét irányban hatalmas a torlódás

50 perce
Ma délelőtt hármas karambol történt az M3-as autópályán, Hatvan térségében, hatalmas torlódás alakult ki. Épp csak feloszlott az előző torlódás, most újabb baleset történt a sztrádán, mindkét irányban áll a forgalom.
autópályaBagbalesetM3-as

Ismét elesett az M3-as autópálya a vasárnapi csúcsforgalomban, valószínűleg az újabb útépítési munkálatoknak is köze lehet a folytonos fennakadásokhoz. Délelőtt egy hármas karambol nehezítette a közlekedést az országhatár felé vezető oldalon, most újabb baleset történt a kora délutáni órákban – írja a heol.hu.

M3-as, autópálya, hír, torlódás, újabb baleset
Újabb baleset bénítja meg a forgalmat az M3-as autópályán, Bag térségében. Két autó ütközött egymásnak az ottani terelésben
Fotó: Huszár Márk / heol.hu

Újabb baleset nehezíti a közlekedést az M3-ason

Szinte nem telik el nap anélkül, hogy az M3-ason ne történne baleset, ami miatt folytonos a torlódás. Csak a mai napon már a második ütközés történik, újra torlódásokra kell számítani. A vasárnap délutáni baleset Bag térségében történt, a 44-es km-nél lévő munkavégzési területen, a Vásárosnamény irányába vezető terelésben, emiatt mindkét irányban áll a forgalom.

Ezúttal két autó ütközött össze, ráfutásos baleset történt, erről tájékoztatta a portált a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

Ráfutásos baleset történt az M3-as autópályán, Bag közelében. Az ütközés során szerencsére senki sem sérült meg, csak anyagi károk keletkeztek

– mondta Szekeres Dominik, a rendőrség sajtóreferense.

 

 

