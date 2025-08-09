Újabb rejtélyes eltűnés: más telefonjáról jelentkezett, azóta nem ad életjelet a fiatal férfi

Az egyik nyíregyházi Facebook-csoportban adták hírét egy újabb rejtélyes eltűnés esetének, ahol megosztották a rendőrség felhívását, ugyanis a család és a hatóságok is szeretnék a lakosság segítségét kérni a fiatal férfi megtalálásában – írja a szon.hu.

Újabb rejtélyes eltűnés: telefonált, majd köddé vált a fiatal férfi

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Újabb rejtélyes eltűnés: egy hívás, majd köddé vált a fiatal férfi

A rendőrség és családja is keresi Bihari Bélát, aki augusztus 6-án tűnt el nyomtalanul. Állítólag a vasútállomásra tartott, majd másnap, azaz augusztus 7-én Szolnokról telefonált egy ismeretlen számról, azonban azóta egyáltalán nem adott életjelet magáról, senki sem tudja hol lehet, és mi történt vele.

A rendőrség körözési listája alapján Bihari Béla az eltűnése idején fekete pólót, fekete farmernadrágot és fekete-piros Jordan sportcipőt viselt. Különleges ismertetőjegyei lehetnek a bal szemöldöke alatt egy vágás hegének nyoma, valamint a jobb vádliján is látható egy feltűnő műtéti heg.

Kérik, ha bárki tud róla valamit, az jelezze a következő telefonszámon: 20/370-4409.

Bihari Béla fotóját a linkre kattintva tekintheti meg!

Nemrég megírtuk, hogy egy idős, demens férfit is nagy erőkkel keresnek Debrecen környékén, már két kutatócsoport is a megtalálásán dolgozik.

Ha Ön vagy valaki a környezetében krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116 123 ingyenes lelki elsősegély-számot, vagy keresse fel a suicidprevencio.hu weboldalt!