Újabb útlezárás: az árokba csapódott egy autós

1 órája
Korábban az M3-as autópályán történt hármas karambol, most a 86-os főút esett el, ugyanis egy autós az árokba csapódott. Az arra közlekedőknek újabb útlezárásra kell számítani.
Újabb baleset történt vasárnap kora délután, ezúttal a  86-os főút 44-es és 45-ös kilométere közötti szakaszán, Nádasd térségében, újabb útlezárásra kell számítani – írja a vaol.hu.

újabb útlezárás,tömegbaleset, karambol, illusztráció
Újabb útlezárásra kell számítani: a 86-os fűúton árokba csapódott egy személyautó. A kép illusztráció
Fotó: Für Henrik / MW

Újabb útlezárás: baleset miatt forgalomkorlátozás van érvényben

Egy személyautó egyelőre tisztázatlan okokból letért az útról, majd az árokba csapódott a 86-os főút mentén. A baleset helyszínére a körmendi hivatásos tűzoltók érkeztek ki, akik azonnal áramtalanították a járművet, majd a társhatóságok is a helyszínre érkeztek, megkezdték a mentést. Az arra autózók türelemét kérik a helyszínelés idejére, ugyanis az érintett útszakaszon egyelőre csak félpályán halad a forgalom.

Ma délelőtt az M3-ason is történt egy súlyos baleset: Hatvan magasságában hármas karambolhoz vonultak ki a tűzoltók, a mentők és a rendőrök. A bámészkodó autósok miatt óriási kocsisor alakult ki az érintett szakaszon.

 

