Azt mondták a csalók, hogy fogva tartják az unokát, a nagymama meg fizetett

Az ügyben a Miskolci Járásbíróság jár el, ahol a napokban elrendelték a szlovák unokázós csalók letartóztatását, ugyanis több bűncselekmény miatt is felelniük kell majd a későbbiekben, így esetükben fennállhat a szökés veszélye – írja a boon.hu.

Unokázós csalók vertek át egy gyanútlan idős hölgyet kihasználva aggodalmát: több milliós kárt okoztak neki

Fotó: pexels.com

Unokázós csalókat fogtak el a rendőrök: más bűncselekmény miatt buktak le

A két pofátlan szlovák férfi többször is járt Magyarországon azzal a céllal, hogy bűncselekményeket kövessenek el hazánkban. Legutóbb egy hiszékeny ózdi nagymamát vertek át a klasszikus unokázós trükkel. A férfiak telefonon keresztül azt hazudták a 72 éves nőnek, hogy az unokája letartóztatásban van egy gyanús csomag miatt, melyben lőfegyvert is találtak. Azt is mondták az aggódó nőnek, hogy a bajbajutott unokát egy ismeretlen személy tartja fogva, aki csak három millió forintért cserébe hajlandó házi őrizetbe engedni őt.

A nagymama ekkor azt mondta, hogy nincs ennyi készpénze, mire felajánlották a csalók, hogy a hiányzó összeget aranyban is pótolhatja, majd azt is megmondták, hová rejtse a „váltságdíjat".

A 72 éves nő az utasításnak megfelelően 2.300.000 forintnyi készpénzt és még 100 gramm aranyat is elrejtett egy neszesszerben, amit az ózdi temető csatornájában hagyott, ahonnan a férfiak elvitték azt.

Az unokázós csalók végül nem emiatt, hanem drogbirtoklás miatt buktak le egy véletlenszerű közúti ellenőrzés során, majd letartóztatták őket. A szlovák csalók ügyében a Miskolci Járásbíróság jár el, ahol úgy vélték, a bűncselekményeik súlya miatt fennállhat a szökés veszélye, ezért elrendelték a letartóztatásukat. A bíróság érvelése szerint azt sem tartják kizártnak, hogy a férfiak egy bűnszervezet tagjaiként követték el a bűncselekményeket, viszont egyelőre még tart a nyomozás ellenük, így nem tudni pontosan, milyen vádakkal néznek majd szembe a bíróságon.

