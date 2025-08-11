Hírlevél

Rendkívüli

Putyin apja dühében vasvillával kiszúrta az anyja szemét

bűncselekmény

Azt mondták a csalók, hogy fogva tartják az unokát, a nagymama meg fizetett

A minap tartóztattak le két szlovák állampolgárságú férfit, akik feltehetőleg csak bűncselekmények elkövetése miatt jártak át Magyarországra. Az unokázós csalók egy ózdi nagymamát is súlyosan, több millió forinttal károsítottak meg, mégsem emiatt buktak le a hatóságok előtt.
Az ügyben a Miskolci Járásbíróság jár el, ahol a napokban elrendelték a szlovák unokázós csalók letartóztatását, ugyanis több bűncselekmény miatt is felelniük kell majd a későbbiekben, így esetükben fennállhat a szökés veszélye – írja a boon.hu.

Unokázós csalók vertek át egy gyanútlan nagymamát, granny, grandma, grandmother, nagymama, illusztráció
Unokázós csalók vertek át egy gyanútlan idős hölgyet kihasználva aggodalmát: több milliós kárt okoztak neki
Fotó: pexels.com

Unokázós csalókat fogtak el a rendőrök: más bűncselekmény miatt buktak le

A két pofátlan szlovák férfi többször is járt Magyarországon azzal a céllal, hogy bűncselekményeket kövessenek el hazánkban. Legutóbb egy hiszékeny ózdi nagymamát vertek át a klasszikus unokázós trükkel. A férfiak telefonon keresztül azt hazudták a 72 éves nőnek, hogy az unokája letartóztatásban van egy gyanús csomag miatt, melyben lőfegyvert is találtak. Azt is mondták az aggódó nőnek, hogy a bajbajutott unokát egy ismeretlen személy tartja fogva, aki csak három millió forintért cserébe hajlandó házi őrizetbe engedni őt.

A nagymama ekkor azt mondta, hogy nincs ennyi készpénze, mire felajánlották a csalók, hogy a hiányzó összeget aranyban is pótolhatja, majd azt is megmondták, hová rejtse a „váltságdíjat".

 A 72 éves nő az utasításnak megfelelően 2.300.000 forintnyi készpénzt és még 100 gramm aranyat is elrejtett egy neszesszerben, amit az ózdi temető csatornájában hagyott, ahonnan a férfiak elvitték azt.

Az unokázós csalók végül nem emiatt, hanem drogbirtoklás miatt buktak le egy véletlenszerű közúti ellenőrzés során, majd letartóztatták őket. A szlovák csalók ügyében a Miskolci Járásbíróság jár el, ahol úgy vélték, a bűncselekményeik súlya miatt fennállhat a szökés veszélye, ezért elrendelték a letartóztatásukat. A bíróság érvelése szerint azt sem tartják kizártnak, hogy a férfiak egy bűnszervezet tagjaiként követték el a bűncselekményeket, viszont egyelőre még tart a nyomozás ellenük, így nem tudni pontosan, milyen vádakkal néznek majd szembe a bíróságon.

Lóval üzenetelt az ál-tenyésztő: felvette a pénzt, de nem küldött cserébe semmit

Nemrég vádat emeltek egy szarvasi férfi ellen, aki elképesztő dolgot művelt. A nem mindennapi csalás tárgya egy ló volt, amit a férfinek valójában nem állt szándékában eladni, de a busás vételárat azért elvette egy francia származású vevőtől. Most felelnie kell a tettéért.

 

