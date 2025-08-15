Egy nyírségi pár házassága tavaly ősszel megromlott, ami után a házastársak egyre gyakrabban veszekedtek egymással. A férfi eleinte csak verbálisan, vagyis szavakkal bántotta a nőt, de két hónappal később már rá is támadt. Ütötte-verte és még bele is rúgott - írja a Szon.hu.

Ütötte-verte, rúgdosta a feleségét egy nyíregyházi férfit (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Ütötte-verte, ahol érte

Ahogy telt az időt, egyre gyarkabban járt el az agresszív férfi keze veszekedés közben.

Egyszer a hajánál fogva rángatta a nőt, miközben trágár szavakkal illette, és többször meg is fenyegette. Közölte, ha elhagyja, öngyilkos lesz, és nem engedi, hogy új életet kezdjen. Egy nap viszont konkrétan azzal állt elé, hogy meg fogja ölni, másnap pedig rá is támadt. Az ágyra szorította, és rázárta a lakás ajtaját.

A nő ekkor már segítséget kért, feljelentette a férjét, a bíróság pedig elrendelte a távolságtartást, de nem csak tőle, hanem a közös otthonuktól is. A férfit ez nem nagyon érdekelte.

Üzenetekkel bombázta a feleségét, aztán megjelent a lakásban, és két kést helyezett el a konyhában fenyegetésképpen, ami után a rendőrök őrizetbe vették.

A Nyíregyházi Járási Ügyészség indítványára a nyomozási bíró - rendhagyó módon a kórházban megtartott ülésen – egy hónapra elrendelte a férfi letartóztatását, akit átvittek az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyító Intézetbe.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.