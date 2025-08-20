„Most meghalsz!” – ez jön ki a vadászkés és a féltékenység kombójából

2022. október 5-én éjfél körül egy férfi egy tatabányai lakás konyhájában vadászkéssel nekiesett az ismerősének – idézte fel a történetet a Kemma.hu. Azt hitte, kiszemelte a barátnőjét, amitől rettenetesen féltékeny lett.

Vadászkéssel ölte meg ismerősét egy féltékeny férfi Tatabányán 2022-ben (illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Most meghalsz!”

- kiáltással hasba szúrta a férfit. Áldozatának sikerült elmenekülnie: vérző hassal kiszaladt az utcára, ahol megállított egy autóst, aki hívta a mentőket. A hasba szúrt férfi életveszélyes állapotban került kórházba, az orvosok mentették meg az életét.

Eközben támadója elmenekült. Nem csak a tetthelyet és Tatabányát, de még az országot is elhagyta.

Mivel a nyomozók sejtették, hogy máshol bujkálhat, európai elfogatóparancsot adtak ki ellene. Németországban sikerült elfogni.

A férfi letartóztatását a bíróság 2025. április 25-én elrendelte, és azóta többször meghosszabbította. Most a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség ügyészei azt indítványozzák, hogy október 25-ig maradjon rács mögött a veszélyes férfi, aki ismét megszökhetne, vagy akár egy újabb bűncselekményt is elkövethetne, ha kiengednék.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár szóbeli, lelki, fizikai bántalmazás, vagy szexuális erőszak áldozata, joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.