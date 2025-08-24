Hírlevél

Rendkívüli

A vasárnapot sem úsztuk meg baleset nélkül az M1-esen

balatoni pillangó

Széttárt lábakkal vadásztak pénzes kuncsaftokra a balatoni pillangók

Balatonban fürdő, hotelben lakó, külföldi cigarettát szívó, valutát számolgató prostituáltakkal találkozhatott az a férfi, aki ötven évvel ezelőtt a Balaton partját választotta nyaralásra. Bár a magyarokat sem vetették meg, elsősorban a gazdag külföldiekre vadásztak a balatoni pillangók, akik egy alkalomért akár 1000-1500 forintot is elkértek, ami elég sok pénznek számított akkoriban. Az élmény mellé viszont időnként egy kis kellemetlenségként nemi betegség is járt. Kis éjszakai körkép a hetvenes évekből.
Május elsejétől október elsejéig tartott a „prostitúciós szezon” ötven évvel ezelőtt, és Siófok volt a balatoni pillangóként elhíresült kéjnők kedvenc helye. Mindenkire vadásztak, aki ígéretes, pénzes ügyfélnek látszott. 

Elsősorban Budapestről érkeztek ide „dolgozni” a lányok, de az ország más területéről származókat is vonzotta a nyári bombaüzlet lehetősége, amely gyakorlatilag abból állt, hogy hetek alatt megkeresték egy átlagember több havi, vagy akár egész évnyi fizetését, természetesen illegálisan. A legtöbben az utcán laktak és a tóban tisztálkodtak, 

az ügyesebbek viszont hotelekben szálltak meg, naponta jártak fodrászhoz a drágaságban élen járó hotelsoron,

külföldi cigarettával csábítottak és ügyesen manővereztek a kuncsaftok és a rájuk vadászó rendőrök között. Ha kellett, a lopástól vagy rablástól sem riadtak vissza. 

Rendőrök vadásztak a kuncsaftokra vadászó, balatoni pillangókra 

A helyi rendőröknek kihívást jelentett a pillangók „befogása”, akik körül időnként komoly bűnözők is megjelentek. A rend őrei ismerték a siófoki éjszakát. Tudták, hogy a pillangók többsége mindig ott szállt meg és ott vadászott, ahol minden nyáron szokott, igyekezett elkerülni az ellenőrzést és megakadályozni, hogy elfogják. 

„A közösülésért kapott valutát pl. feketén váltják be, s előnyben részesítik az IBUSZ lakásokat, ahol nem mindig kerül be a vendégkönyvbe a nevük és a személyi adatuk

- olvasható a Magyar Rendőr 1973. augusztus 9-i számában. 

Ahhoz, hogy egy-egy ilyen könnyűvérű nő kezén bilincs kattanjon, gyakran az kellett, hogy egy kuncsaft beszélni kezdjen a rendőröknek. Így tett az a fiatal nyugat-német férfi is, akit a Pipacs bárban szedett fel a szép, szőke L. Sándorné, pillangó nevén: „Zsuzsa”. Finom és kedves nő volt, bár a nyomozók szerint tetves is, de ez nem zavarta a jelentkezőket. 

Először 1500 forintot kért a férfitől, ami sok volt a kiszemelt áldozatnak, úgyhogy 1000 forintért vállalta „a munkát”. 

A külföldi egy IBUSZ lakásban lakott és nem volt gondja a „szolgáltatással”. Azzal már annál inkább, hogy két nappal később orvoshoz kellett mennie, mert nemi betegséget kapott a nőtől. A helyi pillangókat ismerő rendőr már tudta, hogy megint sikerült elfognia egyet, a személyleírás alapján pedig azt is, hogy melyiket és hol kell keresnie.

Pimasz pillangók

Aznap 14 óra után Zsuzsa a Balaton szálló drinkbárjában ült és a megszokott ebéd utáni kávéját kevergette, amikor leszólították. A szaklap így idézte fel a nő flegmaságát: „Amikor a nyomozótiszt igazolta magát, s ezt követően megkérte, adja át a személyi igazolványát, a szőke nő gunyorosan csak ennyit mondott: 
- A személyi igazolványom a lakosztályomban tartom, de ha vár egy fél órát, amíg a kávémat megiszom, beszélgethetünk. 
- Kocsiba, Zsuzsa! - szólt rá erélyesen Nagy hadnagy.” 

Ebben az időszakban a személyi igazolványban az is benne volt, hol dolgozott a tulajdonosa. A pillangóéban az állt, hogy a 8. kerületi Vendéglátóipari Vállalat alkalmazottja. Mint kiderült, az igazi munkahelyén január óta nem járt. 

1973 februárjában a XI. kerületi rendőrkapitányság közveszélyes munkakerülésért 25 nap elzárással büntette. 

A rendőr elmondta neki, tudják, hogy az egyik szállóban osztrák schillinget, amerikai dollárt és nyugat-német márkát is beváltott, miután több külföldi férfivel közösült 1000 forintért vagy ennek megfelelő valutáért cserébe. Ekkor mondták el neki azt is, hogy a Manfred névre hallgató kuncsaftja beszélt róla, mivel nemi beteg lett. Lőrincznét ezt követően letartóztatták.

Tetves testben nemi betegség tombol

Nem ő az egyetlen, akiről köztudott volt, hogy egészségügyi problémákkal küzd. A Magyar Rendőr tudósítója két nyomozóval együtt próbálta megkeresni az éjszakában „Erzsébetet”, aki előrehaladott vérbajban szenvedett. Ennek ellenére, vagyis ennek tudatában is előszeretettel váltogatta partnereit és fertőzte meg őket „osztályonfelüli” prostituáltként.

Egyébként a pillangók közül elsősorban azok lettek betegek, akik külföldieket fogadtak a kegyeikbe, 

például nyugat-németeket, arabokat vagy olaszokat. „Andreával” viszont sikerült összefutniuk az Édenben. D. Ferencnével szemben kitiltási határozat volt érvényben, amit végre is hajtottak. 

„Az Éden bárból két fiatal nő társaságában távoztunk. Az 1956-ban született T. Elvirával és tizenkilenc éves nővérével, P. Miklósnéval, akinek már az öltözéke is arról árulkodott, hogy nem szórakozni járt az Édenbe hetente három éjjel

 - írta a szaklap tudósítója, majd hozzátette, hogy az idősebb nő 2000 belga frankot, a húga pedig 50-et kapott egy éjszakáért. Bár P. Miklósné határozottan állította, hogy a valutát egy barátnője kapta, akivel kettesben szeretik és tartják ki a szintén még tizenéves ’Pintyét’, aki „aranyos fiú, ha nem is hajlandó dolgozni egyelőre.”

De ez csak néhány a balatoni pillangók közül, akikből annyi volt ötven éve a magyar tengernél, hogy a gazdag külföldieknek és a jómódú magyaroknak sem kellett attól félniük: balatoni emlék nélkül maradnak. Nem kellett keresni őket, mert szó szerint vadásztak a pénzes férfiakra, néha titokban, máskor viszont nyíltan. Még egy-egy jobb kocsi motorháztetőjére is felültek és széttárt lábakkal kínálták a bájaikat a gazdagoknak.

 

