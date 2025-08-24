Május elsejétől október elsejéig tartott a „prostitúciós szezon” ötven évvel ezelőtt, és Siófok volt a balatoni pillangóként elhíresült kéjnők kedvenc helye. Mindenkire vadásztak, aki ígéretes, pénzes ügyfélnek látszott.

Széttárt lábakkal vadásztak pénzes kuncsaftokra a balatoni pillangók az átkosban

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Elsősorban Budapestről érkeztek ide „dolgozni” a lányok, de az ország más területéről származókat is vonzotta a nyári bombaüzlet lehetősége, amely gyakorlatilag abból állt, hogy hetek alatt megkeresték egy átlagember több havi, vagy akár egész évnyi fizetését, természetesen illegálisan. A legtöbben az utcán laktak és a tóban tisztálkodtak,

az ügyesebbek viszont hotelekben szálltak meg, naponta jártak fodrászhoz a drágaságban élen járó hotelsoron,

külföldi cigarettával csábítottak és ügyesen manővereztek a kuncsaftok és a rájuk vadászó rendőrök között. Ha kellett, a lopástól vagy rablástól sem riadtak vissza.

Egy balatoni pillangó

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Rendőrök vadásztak a kuncsaftokra vadászó, balatoni pillangókra

A helyi rendőröknek kihívást jelentett a pillangók „befogása”, akik körül időnként komoly bűnözők is megjelentek. A rend őrei ismerték a siófoki éjszakát. Tudták, hogy a pillangók többsége mindig ott szállt meg és ott vadászott, ahol minden nyáron szokott, igyekezett elkerülni az ellenőrzést és megakadályozni, hogy elfogják.

„A közösülésért kapott valutát pl. feketén váltják be, s előnyben részesítik az IBUSZ lakásokat, ahol nem mindig kerül be a vendégkönyvbe a nevük és a személyi adatuk

- olvasható a Magyar Rendőr 1973. augusztus 9-i számában.

Balatoni pillangók vadászatra készen

Fotó: Magyar Rendőr/Arcanum Digitális Tudománytár

Ahhoz, hogy egy-egy ilyen könnyűvérű nő kezén bilincs kattanjon, gyakran az kellett, hogy egy kuncsaft beszélni kezdjen a rendőröknek. Így tett az a fiatal nyugat-német férfi is, akit a Pipacs bárban szedett fel a szép, szőke L. Sándorné, pillangó nevén: „Zsuzsa”. Finom és kedves nő volt, bár a nyomozók szerint tetves is, de ez nem zavarta a jelentkezőket.

Először 1500 forintot kért a férfitől, ami sok volt a kiszemelt áldozatnak, úgyhogy 1000 forintért vállalta „a munkát”.

A külföldi egy IBUSZ lakásban lakott és nem volt gondja a „szolgáltatással”. Azzal már annál inkább, hogy két nappal később orvoshoz kellett mennie, mert nemi betegséget kapott a nőtől. A helyi pillangókat ismerő rendőr már tudta, hogy megint sikerült elfognia egyet, a személyleírás alapján pedig azt is, hogy melyiket és hol kell keresnie.