Elfogták a hajléktalan vandált, aki 50 milliós kárt okozott az új vonatkocsiban

Vasárnap éjjel Újszászon egy hajléktalan férfi megrongálta a MÁV KISS típusú emeletes motorvonatát. A vandál legalább tíz ablakot betört, a belső monitorokat szétverte, és az állomás esőbeállóját is megrongálta, ezzel hatalmas, nagyjából ötvenmilliós kárt okozva a vonatban. Nemcsak a pénzügyi kárral okozott gondot, hanem az utasok számára is, mivel így a modern szerelvény hosszabb ideig újra kiáll a forgalomból – írja a szoljon.hu.

A vandál több ablakot és berendezést is szétvert a vonaton

Fotó: Mészáros Géza

Vandál rongált az újszászi vasútállomáson, elfogták

A borzalmas esetről a polgármester is megszólalt a közösségi médiában, azóta is kiemelten foglalkozik az üggyel és azzal, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő a városban.

Amióta Szolnokon megerősített rendőri jelenlét van, sok kéregető és drogfogyasztó nálunk tűnt fel”

– mondta Dobozi Róbert polgármester, hozzátéve, hogy további rendőri és vasútőri szolgálatot kért a helyiek biztonsága érdekében a történteket követően.

A portál a helyszínen járt, ahol az utasokat is kérdezte az esetről, ők örülnek a polgármester döntésének, hiszen sokan panaszkodtak arra, hogy sok kétes alak tartózkodik az utóbbi időben az újszászi vasútállomáson.

Ép ésszel felfoghatatlan, ami történt. Ilyen brutalitást egészséges elméjű ember nem csinál! Mit vétett ez a vonat bárkinek is?! Vagy így vezeti le a fölösleges energiáját a buggyant ember? Szerintem, aki ezt tette, az valamilyen szer hatása alatt dühönghetett...

– mondta a SZOLJON-nak egy utas, de többen is hasonlóan vélekedtek a történtekről és a vasútállomás állapotáról az utóbbi időkben. További részleteket, véleményeket az ügyről a portál oldalán olvashat.

A Szolnoki Rendőrkapitányság rongálás bűntettének gyanúja miatt nyomoz a továbbiakban: a hajléktalan férfit ma, azaz kedden elfogták, mivel a vonat belső kamerája rögzítette az esetet, így hamar sikerült azonosítani az elkövetőt.