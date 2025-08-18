Képeken a vandálok által rommá vert MÁV-vonat

Tegnap éjjel Újszászon valaki megrongálta a MÁV-csoport egyik KISS InterRégió emeletes motorvonatát. Bár kisebb rongálások korábban is előfordultak, ilyen mértékű pusztítással eddig nem találkoztak a MÁV-nál. A vandál legalább tíz ablakot betört, tönkretette a belső információs monitorokat, sőt még az állomás peronján lévő esőbeállót is megrongálta - olvasható a cég Facebook oldalán.

A KISS motorvonat ablakait törte be a vandál Újszászon

Fotó: Facebook/MAV

A kár összege jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot.

Mivel a vonat sokáig nem járhat, a Budapest–Újszász vonalon közlekedő ingázók fennakadásokra számíthatnak.

Vandál pusztítás az újszászi vasútállomáson

A KISS motorvonatok mindegyikén, valamint az újszászi állomáson is korszerű kamerarendszer működik. A rendőrség a kamerafelvételek alapján azonosította az elkövetőt, már körözést adott ki ellene. Az esettel kapcsolatban kerestük a rendőröket, amint válaszolnak, megírjuk.

Baja utcáin is a vandálok randalíroztak nemrég. Mint kiderült, tinédzserek voltak azok, akik falkákba verődve törtek-zúztak közterületen.