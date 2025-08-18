Hírlevél

Rendkívüli

Elképesztő: Trump majdnem kiviharzott a Putyin-csúcsról; elmondjuk, miért!

KISS InterRégió

Képeken a vandálok által rommá vert MÁV-vonat

37 perce
Olvasási idő: 3 perc
Éjszaka súlyosan megrongálták a MÁV-csoport egyik legújabb KISS emeletes motorvonatát Újszászon. A rendőrség szerint a vandál több tízmilliós kárt okozott az utasoknak és a vasúttársaságnak is.
KISS InterRégióvandálrongáláskármáv

Tegnap éjjel Újszászon valaki megrongálta a MÁV-csoport egyik KISS InterRégió emeletes motorvonatát. Bár kisebb rongálások korábban is előfordultak, ilyen mértékű pusztítással eddig nem találkoztak a MÁV-nál. A vandál legalább tíz ablakot betört, tönkretette a belső információs monitorokat, sőt még az állomás peronján lévő esőbeállót is megrongálta - olvasható a cég Facebook oldalán.

A KISS motorvonat ablakait törte be a vandál Újszászon
A KISS motorvonat ablakait törte be a vandál Újszászon
Fotó: Facebook/MAV

A kár összege jelentős, meghaladhatja az 50 millió forintot. 

Mivel a vonat sokáig nem járhat, a Budapest–Újszász vonalon közlekedő ingázók fennakadásokra számíthatnak.

Vandál pusztítás az újszászi vasútállomáson

A KISS motorvonatok mindegyikén, valamint az újszászi állomáson is korszerű kamerarendszer működik.  A rendőrség a kamerafelvételek alapján azonosította az elkövetőt, már körözést adott ki ellene. Az esettel kapcsolatban kerestük a rendőröket, amint válaszolnak, megírjuk. 

Baja utcáin is a vandálok randalíroztak nemrég. Mint kiderült, tinédzserek voltak azok, akik falkákba verődve törtek-zúztak közterületen.

 

