Eszeveszett tinédzserek törtek-zúztak a belvárosban

Vandál tinédzserek zúztak össze mindent, ami a szemük elé került Baja belvárosában és a környező utcákban 2025. július 21-re virradó éjszaka, több rongálásról érkezett bejelentés a hatóságokhoz – számolt be róla a Baon.hu.

Mint a filmekben: vandál tinédzserek próbálták elkötni az autót, sikertelenül Fotó: Police.hu/Baon

Az egyik eset során ismeretlen elkövetők betörték egy, a városi piac parkolójában álló gépkocsi oldalsó ablakát, átkutatták a jármű belsejét, elvágták a vezetékeket, majd megrongálták az első lökhárítót is. Ugyanott egy másik autót is feltörtek, és megpróbálták beindítani a motort a kábelek elvágásával, de sikertelenül. Ezután a járművet áttolták a parkoló túloldalára, ahol több helyen megrongálták a karosszériáját – áll a rendőrség tájékoztatásában.

A vandálok több százezer forintos kárt okoztak, emellett különböző tárgyakat, többek között napszemüvegeket is, elloptak az autókból.

A közösségi médiában megjelent posztok szerint ehhez az ámokfutó bandához köthetőek olyan bűncselekmények is,

mint a belvárosban történő provokálás, kukák felrúgása, kerékpárrongálás.

Habár a rendőrséghez ezekkel az utóbbi randalírozásokkal kapcsolatban nem érkezett konkrét bejelentés, ennek ellenére is vizsgálja az eseteket, valamint azt is, hogy a banda tagjai összefüggésbe hozhatók-e más, az adott időszakban történt rongálásokkal vagy garázda cselekményekkel.

A rendőrség a térfigyelő kamerák felvételeinek elemzése és a beérkezett információk alapján

azonosított egy fiatalokból álló csoportot, amelynek tagjai összefüggésbe hozhatók az elkövetett bűncselekményekkel.

Egyiküket, egy 15 éves fiút már kihallgatták. Őt rongálással, lopással, jármű önkényes elvételével, valamint garázdaság elkövetésével gyanúsítják – utóbbi kapcsán a nyomozás kiderítette, hogy még áprilisban ököllel betört egy játszótéri információs táblát – írja a Baon.

