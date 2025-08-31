Négyszer lőttek a várandós nőre, belehalt a támadásba

Lelőttek egy 20 éves, várandós nőt szombat délután Simony (Partizánske) városában. Az áldozat a létfontosságú szerveit ért golyótalálatok miatt életét vesztette – írta meg az Új Szó.

Nagy erővel keresi a szlovák rendőrség a várandós nő gyilkosát Fotó: rendőrségi felvétel

Információik szerint az eddig be nem azonosított elkövető

négyszer lőtt hátulról a kismamára, aki a helyszínen meghalt.

A támadás idején az épületben tartózkodott a nő élettársa is, aki az ablakon keresztül próbált elmenekülni, ám a gyilkos őt is eltalálta, és súlyosan megsebesítette. A sérült férfit mentőhelikopterrel szállították kórházba.

Elmenekült a várandós nő gyilkosa

A tettes szökésben van, úgy tudni, kerékpárral hajtott el a bűncselekmény helyszínéről. A rendőrök jelenleg is intenzíven keresik.

Az Origo is megírta, hogy egy férfi rendszeresen verte, és hónapokon át prostitúcióra kényszerítette várandós élettársát, miközben a nő kisgyermekekről is gondoskodott. További részletek itt.