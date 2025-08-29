Hírlevél

vasút

Emberéleteket kockáztatott a kamaszok tréfája

Egy ártatlannak hitt csíny kis híján katasztrófába torkollott. Bősárkányban néhány fiatal köveket helyezett a vasúti vágányra, olyan hajmeresztő dolgot műveltek fiatalok, amitől bárki hátán feláll a szőr, ugyanis elborították kövekkel a vasút egyik vágányának sínpárját.
vasútnyomozásbazalttréfarendőrség

Bősárkányban kis híján tragédia lett egy rossz tréfából, ugyanis kamaszok a vasúti sínekre bazaltköveket helyeztek el - derül ki a Kisalföld.hu tudósításából. A rendőrség azonban nem volt humoránál, a fiatalok kezén hamarosan kattanhat a bilincs.

A vasút biztonsági kamerája
A vasút biztonsági kamerája lencsevégre kapta a feltételezett tetteseket
Fotó: police.hu

A rendőrség közlése szerint április 25-én délután, nagyjából 17:40-kor történt a rémisztő eset a település vasútállomásán. Az elkövetők bazaltköveket pakoltak a III. vágány sínszálaira és ezzel súlyosan veszélyeztették a vasúti közlekedés biztonságát. A következmények beláthatatlanok: kisiklás, sérülések, de akár halálos tragédia is lehetett volna a vége.

A vasút közlekedése nem állt le

A szerencse és a vasúti dolgozók gyors reagálása miatt végül nem történt meg a katasztrófa, ám rendőrség ettől függetlenül intézkedett: a Csornai Rendőrkapitányság nyomozást indított gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség miatt.

A helyszín közelében lévő kamera rögzítette a feltételezett elkövetőket. A hatóságok most a lakosság segítségét kéri abban, hogy ha bárki felismeri a képeken látható fiatalokat, vagy információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen a rendőrségen!

A bejelentést megteheti:

  • személyesen a Csorna, Eötvös József utca 3. szám alatt
  • a 96/262-777 telefonszámon
  • vagy a 112-es segélyhívón keresztül

 

