Emberéleteket kockáztatott a kamaszok tréfája

Bősárkányban kis híján tragédia lett egy rossz tréfából, ugyanis kamaszok a vasúti sínekre bazaltköveket helyeztek el - derül ki a Kisalföld.hu tudósításából. A rendőrség azonban nem volt humoránál, a fiatalok kezén hamarosan kattanhat a bilincs.

A vasút biztonsági kamerája lencsevégre kapta a feltételezett tetteseket

Fotó: police.hu

A rendőrség közlése szerint április 25-én délután, nagyjából 17:40-kor történt a rémisztő eset a település vasútállomásán. Az elkövetők bazaltköveket pakoltak a III. vágány sínszálaira és ezzel súlyosan veszélyeztették a vasúti közlekedés biztonságát. A következmények beláthatatlanok: kisiklás, sérülések, de akár halálos tragédia is lehetett volna a vége.

A vasút közlekedése nem állt le

A szerencse és a vasúti dolgozók gyors reagálása miatt végül nem történt meg a katasztrófa, ám rendőrség ettől függetlenül intézkedett: a Csornai Rendőrkapitányság nyomozást indított gondatlanságból elkövetett vasúti közlekedés biztonsága elleni vétség miatt.

A helyszín közelében lévő kamera rögzítette a feltételezett elkövetőket. A hatóságok most a lakosság segítségét kéri abban, hogy ha bárki felismeri a képeken látható fiatalokat, vagy információval rendelkezik az ügyről, jelentkezzen a rendőrségen!

A bejelentést megteheti: