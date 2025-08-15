Maffiózóst játszottak, védelmi pénzt szedtek agresszív fiatalok Egerben

Filmbe illő jelenetekben élték az életüket azok a fiatalok, akiket 1998 januárjában fogtak el a megyei rendőrkapitányság különleges osztagának tagjai - írta meg a Heol.hu. A Kobra kommandó lecsapott a Kígyó becenevet viselő, védelmi pénzt szedő, agresszív T. Sándorra, valamint bűnbandájának nyolc egri és az egyetlen egercsehibe való tagjára. Hajnalban, egyszerre csaptak le mind a 10 gyanúsítottra a saját otthonában.

Kígyó bandája védelmi pénzt szedett több egri vendéglátóhelyen (illusztráció)

Fotó: Shutterstock/Nomad_Soul

A fiatalok 1997 novemberétől több egri szórakozóhelyen erőszakosan viselkedtek. Megfélemlítettek tulajdonosokat, vendégeket, rendeltek ételt, italt, de fizetni nem akartak. Nem egyszer összetörtek berendezési tárgyakat, sőt verekedtek is.

Védelmi pénzt szedett a banda

Az egri vendéglátóhelyek tulajdonosait arra kényszerítették, hogy fizessenek nekik és ők megvédik a helyet, még maguktól is.

Azt állították, ha kapnak pénzt, ők sem fognak mindent összetörni.

Két vendéglátós fizetett nekik. Egyszer 50 ezer forintot, egyszer pedig 15 ezer forintot kaptak védelmi pénzként. Kígyó bandája pont úgy viselkedett, mintha egy maffiafilmben játszanák a főszerepet. Még meg is fenyegették a tulajdonosokat azzal, hogy ha szólni mernek a rendőröknek, bántani fogják őket, vagy azokat, akiket szeretnek. Többrendbeli zsarolás, kifosztás és kényszerítés gyanújával őrizetbe vették és letartóztatták őket.