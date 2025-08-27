Veronai buszbaleset: Szendrei Endre szerint nonszensz, hogy nem V. János vezette a buszt

A 2017-es veronai buszbaleset miatt elítélt buszsofőrnek, V. Jánosnak állítólag van egy új, rejtélyes tanácsadója, aki megbízott egy olasz ügyvédet, a Rómában, magyar feleséggel élő Massimiliano Scaringellát.
Az ügyvéd arra vállalkozott, hogy elolvassa azokat dokumentumokat, amelyeket megkapott és átgondolja, lehet-e új eljárást indítani az elítélt, felelősségét soha el nem ismerő, és bocsánatot sem kérő buszsofőrrel szemben.
Alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kaptam, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem ő vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről
– mondta hozzátéve, ma már rendelkeznek egy olyan új technikával, amely az akkori vizsgálatoknál még nem állt rendelkezésre.
A tragikus veronai buszbalesetben érintett halálos áldozatokat évekig képviselő Szendrei Endre, aki maga is az egyik rokonát vesztette el 8 évvel ezelőtt, azt mondja, elképzelni sem tudja, milyen új technikákról lehet szó, és szeretne találkozni az ügyvéddel.
Egy olyan dolgot feszeget, ami számomra több sebből vérzik. Arról beszél, hogy lehet, hogy perújrafelvételt akar kérni az olasz bíróságon. A friss információk eléggé ködösek abból a szempontból, hogy mi az ez új technika, ami akkor, amikor a vizsgálódás történt, még nem létezett, illetve szó van benne annak a szakértői véleménynek az elbírálásáról is, amely arról szól, hogy nem is V. János vezette az autóbuszt, hozzátéve, hogy ennek ismeretében az ügyvéd nincs meggyőződve arról, hogy V. János vezette az autóbuszt
– mondta most az Origónak.
Szendrei Endre emlékeztetett arra, hogy az igazságügyi orvosszakértői vélemény kizárta, hogy a másik buszsofőr vezette volna a buszt. Ő ugyanis olyan sérüléseket szerzett, amit a volán mögül nem szerezhetett volna. De idézzük fel, miről van szó, hiszen már 8 év eltelt a tragédia óta.
2017. január 20-án, a 17 halálos áldozatot követelő
veronai buszbalesetben egy magyar turistabusz gyulladt ki.
A budapesti Szinyei Merse Pál Gimnázium tanulói egy franciaországi sítáborból tartottak hazafelé. Volt diákok, tanárok és az egyikük családja is velük utazott.
A nyomozás során kiderült, hogy
a busz fékezés nélkül hajtott a szalagkorlátnak a Verona melletti A4-es autópályán mielőtt az egyik felüljáró pillérének csapódott volna.
a sofőr, V. János az ítélet szerint elaludhatott a tragédia előtt, mivel nem fékezett és a kormányt sem rántotta el.
Bár felmerült, hogy nem ő vezette a buszt, az autópálya kameráinak felvételei is igazolták, hogy ő ült a volán mögött, és mint kiderült, az első vallomásában maga is ezt mondta, hogy ő volt, amit később már tagadott. Annak ellenére, hogy az orvosi vizsgálatok is a vádat igazolták, ügyvédei sokáig kitartottak emellett. Az orvosok viszont
megtalálták a testén a biztonsági öv nyomát, a fejsérülése pedig attól keletkezett, hogy ráesett a vezetőülés fölé elhelyezett televízió.
A társa aludt, ő nem volt bekötve és olyan sérüléseket szerzett, ami azt igazolta, hogy ő nem vezethetett. Ez volt az, amire Szendrei Endre utalt.
Az Origo a tragédia napjától a helyszínről tudósított, és egyetlen médiumként végigkövette az öt évvel ezelőtti veronai buszbaleset ügyében indított pert, amiben egy békéscsabai férfi, V. János lett az elsőfokú vádlott. Az évekig húzódó tárgyaláson a férfi egyetlen egyszer sem jelent meg, sem az elsőfokú tárgyalóteremben, Veronában, sem a másodfokon eljáró bíróság előtt Velence külvárosában, Mestrében. Minden egyes tárgyalási napon az ügyvédei képviselték. 2020 júniusában megszületett az elsőfokú ítélet V. János perében.
A buszsofőrt 12 év börtönbüntetésre ítélték, vagyis a maximumot kapta, amit a rövidített eljárásban megkaphatott, emellett örökre eltiltották a vezetéstől Olaszországban.
A döntés ellen a sztárügyvédei fellebbeztek, így került Velencébe az ügy, ahol 2021 októberben született meg a buszsofőrt 6 évre elmarasztaló, jogerős ítélet. Eközben V. János jól elvolt Békéscsabán és munkát is vállalt. Ő ugyanis túlélte, nem úgy, mint a 17 halálos áldozat.
Szendrei Endre szerint nem lenne jó újratárgyalni az ügyet, mert akkor ez egyben azt is jelentené, hogy a halálos áldozatok rokonainak a sebeit újra fel kellene tépni. Újra elkezdődne minden és mindaz, amit éveken keresztül átéltek, az megismétlődhetne.
Eközben az olasz autópálya ellen indított pert még be sem fejezték, abban még ítélet sem született.
„Csak a buszsofőr ügyében lehet újrafelvételt kérni, hiszen a másik még le sem zárult, tehát addig egyelőre nincs mit megtámadni. Másrészt nagyon szívesen elmondom az ügyvédnek, hogy a megbízója, V. János milyen viselkedést tanúsított az egész eljárás alatt, mert lehet, hogy nem követte végig.
Nemcsak, hogy nem kért bocsánatot, de egyetlen egyszer sem jelent meg a bíróságon.
Ha én ártatlan vagyok, akkor azt mondom, hogy végtelenül sajnálom, ami történt, de higgyék el, hogy nem én vezettem az autóbuszt, és megpróbálom ezt bebizonyítani. Ehelyett V. János elbújt.
Bármilyen részünkről idézőjeles attrocitás történt felé, például amikor karácsonykor kiraktam a 17 keresztet a ház elé megvilágítva, nem az történt, hogy kijött és azt mondta, sajnálja, hanem ránk küldte a rendőrséget. Aki így viselkedik, az nem ártatlan! Én azt gondolom, hogy minden egyes ügyvédi lépés kint Olaszországban, meg most ez is csak egy dologról szól. Arról, hogy minél rövidebb legyen a büntetése azért a gaztettért, aminek végül is 17 áldozata lett" – tette hozzá a férfi, akinek az unokahúga halt meg a veronai buszbalesetben. Ő nem fogadta el a biztosítótársaság kártérítési ajánlatát, továbbküzd az igazságért.
„Beszélhetünk arról, hogy az ügyvéd úr talál esetleg egy kérdőjelet. Én meg azt kérdezem, miért nem mondja meg V. János, hogy hol volt az a pihenő, az a leállóhely, ahol cseréltek a másik sofőrrel. Arra hivatkoztak ebben a szakértői anyagban, hogy van egy szakasz, amelynél nem rögzített semmit a kamera az autóbuszon, mert egyébként végig lehet követni a tragédiájukat, de van egy olyan szakasz, ahol nem tudom már milyen okból fogva, a kamerák nem rögzítették, mi történt. Nemcsak az autóbuszt, hanem másokat sem azon a szakaszon. Ők arra hivatkoznak, hogy vélhetően itt cserélhettek.
Ugyanakkor ültek mások is a buszon, akik látták, ki vezetett.
Ha van olyan ember, legyen akkoriban gyerek vagy felnőtt, aki azt állítja, hogy átadta a kormányt a másiknak, jöjjön el a tárgyalásra és V. János és mondja ki, hogy ezen a ponton átadtam a kormányt és indokolja is meg, hogy miért tett ilyet. Ha elfogadjuk ezt a teljesen nonszensz marhaságot, hogy a másik sofőr testét a kormány vágta ketté, akkor még mindig nem tudom, hogy a testének az alsó része, hogy került az autóbuszon kívülre, mivel a sofőrülés sértetlen maradt. Kérdezzük már meg V. Jánostól, hogy rendben van, hogy a másik sofőr vezetett, de te hol voltál a buszon? Melyik tévé esett a fejedre akkor? Emellett számomra beismerő vallomással ér fel az, hogy V. János alkut kötött a váddal, ártatlanul nem alkuszunk"
– mondta Szendrei Endre.
Ezért mondom azt, hogy ez az egész tanulmány arról szól, hogy áttolja a felelősséget a másik sofőrre és megússza
– tette hozzá. Emellett fontos megjegyezni, hogy az első híradások szerint V. János a helyszínen, a rendőröknek elmondta, hogy ő vezetett, aztán elvesztette az eszméletét, mivel a televíziótól életveszélyes állapotba került. Eközben V. János jó magaviselettel a 6 évből 4 évnyi, Magyarországon letöltött börtönbüntetéssel a háta mögött nemsokára akár ki is sétálhat a rácsok mögül.