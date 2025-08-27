Veronai buszbaleset: Szendrei Endre szerint nonszensz, hogy nem V. János vezette a buszt

Ki vezette a buszt?

Szendrei Endre szerint nem lenne jó újratárgyalni az ügyet, mert akkor ez egyben azt is jelentené, hogy a halálos áldozatok rokonainak a sebeit újra fel kellene tépni. Újra elkezdődne minden és mindaz, amit éveken keresztül átéltek, az megismétlődhetne.

Eközben az olasz autópálya ellen indított pert még be sem fejezték, abban még ítélet sem született.

„Csak a buszsofőr ügyében lehet újrafelvételt kérni, hiszen a másik még le sem zárult, tehát addig egyelőre nincs mit megtámadni. Másrészt nagyon szívesen elmondom az ügyvédnek, hogy a megbízója, V. János milyen viselkedést tanúsított az egész eljárás alatt, mert lehet, hogy nem követte végig.

Nemcsak, hogy nem kért bocsánatot, de egyetlen egyszer sem jelent meg a bíróságon.

Ha én ártatlan vagyok, akkor azt mondom, hogy végtelenül sajnálom, ami történt, de higgyék el, hogy nem én vezettem az autóbuszt, és megpróbálom ezt bebizonyítani. Ehelyett V. János elbújt.

Bármilyen részünkről idézőjeles attrocitás történt felé, például amikor karácsonykor kiraktam a 17 keresztet a ház elé megvilágítva, nem az történt, hogy kijött és azt mondta, sajnálja, hanem ránk küldte a rendőrséget. Aki így viselkedik, az nem ártatlan! Én azt gondolom, hogy minden egyes ügyvédi lépés kint Olaszországban, meg most ez is csak egy dologról szól. Arról, hogy minél rövidebb legyen a büntetése azért a gaztettért, aminek végül is 17 áldozata lett" – tette hozzá a férfi, akinek az unokahúga halt meg a veronai buszbalesetben. Ő nem fogadta el a biztosítótársaság kártérítési ajánlatát, továbbküzd az igazságért.

„Beszélhetünk arról, hogy az ügyvéd úr talál esetleg egy kérdőjelet. Én meg azt kérdezem, miért nem mondja meg V. János, hogy hol volt az a pihenő, az a leállóhely, ahol cseréltek a másik sofőrrel. Arra hivatkoztak ebben a szakértői anyagban, hogy van egy szakasz, amelynél nem rögzített semmit a kamera az autóbuszon, mert egyébként végig lehet követni a tragédiájukat, de van egy olyan szakasz, ahol nem tudom már milyen okból fogva, a kamerák nem rögzítették, mi történt. Nemcsak az autóbuszt, hanem másokat sem azon a szakaszon. Ők arra hivatkoznak, hogy vélhetően itt cserélhettek.

Ugyanakkor ültek mások is a buszon, akik látták, ki vezetett.

Ha van olyan ember, legyen akkoriban gyerek vagy felnőtt, aki azt állítja, hogy átadta a kormányt a másiknak, jöjjön el a tárgyalásra és V. János és mondja ki, hogy ezen a ponton átadtam a kormányt és indokolja is meg, hogy miért tett ilyet. Ha elfogadjuk ezt a teljesen nonszensz marhaságot, hogy a másik sofőr testét a kormány vágta ketté, akkor még mindig nem tudom, hogy a testének az alsó része, hogy került az autóbuszon kívülre, mivel a sofőrülés sértetlen maradt. Kérdezzük már meg V. Jánostól, hogy rendben van, hogy a másik sofőr vezetett, de te hol voltál a buszon? Melyik tévé esett a fejedre akkor? Emellett számomra beismerő vallomással ér fel az, hogy V. János alkut kötött a váddal, ártatlanul nem alkuszunk"