Váratlan fordulat a veronai buszbaleset ügyében

V. Jánost a tragédia okozásáért 6 év letöltendő szabadságvesztésre ítélték. A veronai buszbaleset vádlottja mindvégig tagadta, hogy ő vezette volna a buszt, a meglepő fordulatról a Bors számolt be.

Ennyi maradt a veronai buszbaleset során a diákok lángokba borult buszából 2017. január 20-án Fotó: Forrás: AFP/HANDOUT/Origo

A veronai buszbaleset vádlottja

Annak idején az Origo is beszámolt róla, hogy a buszsofőr az olaszországi tárgyalásokon egyszer sem jelent meg személyesen, őt minden alkalommal az ügyvédei képviselték. A bíróság az ítélelében kihangsúlyozta, hogy a kamerafelvételek és a buszvezető testén talált horzsolások, melyek a biztonsági öv miatt keletkeztek, illetve a fejsérülései, amelyeket a vezetőülés felett elhelyezett televízió lezuhanva okozott, mind azt bizonyítják, hogy ő vezette az autóbuszt. A sofőr első vallomásában még beismerte, hogy ő ült a volán mögött, ám később ezt már konzekvensen tagadta. Váltótársa a baleset pillanatában mellette aludt, nem volt bekötve, és a bírósági szakértő szerint olyan sérüléseket szenvedett, amelyek eleve kizárják, hogy ő vezette volna a járművet. A sokkoló tragédia részleteit ide kattintva tudja elolvasni!

V. János számára most mégis felcsillant a remény. Egyik tanácsadója megbízott egy olasz ügyvédet, aki a Borsnak nyilatkozott. Massimiliano Scaringella jelenleg a rendelkezésére álló dokumentumokat vizsgálja.

Alternatív szakvéleményeket és tanúvallomásokat kaptam, amelyek egyrészt azt támaszthatják alá, hogy nem ő vezette a járművet a baleset idején, másrészt pedig nagyobb felelősséget mutathatnak ki az autópályát üzemeltető társaság részéről

– modta a Borsnak hozzáfűzve, ma már rendelkeznek egy olyan új technikával, amely az akkori vizsgálatoknál még nem állt rendelkezésre.

Nyitókép: MTI/EPA/Vigili Del Fuoco/Bors