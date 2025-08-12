Újabb részletek derültek ki hétvégi tragédiáról – egy idős férfi fulladt a vízbe

A nyár sokak számára a pihenést, kikapcsolódást és a vízparti élményeket jelenti, ugyanakkor a víz közelsége mindig veszélyeket is rejt magában. Elég egy figyelmetlen pillanat vagy rossz mozdulat, és tragédia történhet. Az utóbbi időben egyre több a vízbe fulladt emberről szóló eset – írja a Bama.hu.

Az orfűi Pécsi-tóban vízbe fulladt egy 60 éves férfi

Fotó: Löffler Péter

Vasárnap újabb tragédia rázta meg Baranyát: eddig tisztázatlan körülmények között került a vízbe egy 60 év körüli férfi az orfűi Pécsi-tónál. Később kiderült, hogy halálát fulladás okozta. Korábban az Origo is beszámolt az esetről, azóta újabb részletek derültek ki.

A portál megtudta, hogy a vízbe fulladt férfi keresésben a Határszél Egyesület is részt vett, akik a közösségi oldalukon is beszámoltak a mentésről. Az egyesület bejegyzésében leírta, hogy vasárnap, a reggeli órákban kaptak riasztást Orfűre, majd öt búvárral egy kishajóval, szonárral indultak a Pécsi-tóhoz. A Vásárosdombói Polgárőr Egyesület is segített a keresésben, ők drónt is bevetettek. A rendőrségen és a pécsi tűzoltókon kívül még a Villány ÖTE 2 fővel és egy jet-skivel segítette a munkát, valamint a Mohács ÖTE szintén búvárokkal, kishajóval érkeztek a helyszínre. A hatalmas keresőcsapatnak köszönhetően hamar megtalálták a hatvanéves férfit, de már csak a halál tényét tudták megállapítani, nem lehetett megmenteni az életét. A rendőrség továbbra is vizsgálódik az ügyben.

A helyszínen készült videót a linkre kattintva tekintheti meg.

Vízbe fulladt egy férfi az orfűi Pécsi-tónál

Az elmúlt években és évtizedekben számos hasonló eset történt a vármegyében. 2025 májusában előbb a pécsi Malomvölgyi-tónál találtak holttestet, majd pár héttel később a szigetvári Csónakázó-tóban bukkantak rá egy középkorú férfi testére.

Korábbi években is több tragédia történt: 2002. július 19-én a Malomvölgyi-tóból emeltek ki egy holttestet, amelyről megállapították, hogy mintegy 72 órával korábban fulladás következtében hunyt el – kiléte mindmáig ismeretlen. 2008-ban a Pécsvárad melletti Dombay-tóban vesztette életét egy 13 éves fiú, akit búvárok találtak meg; feltehetően vízibicikliről esett a vízbe.